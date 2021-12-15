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Чтобы не было проблем с желудком: нутрициолог посоветовала, чем питаться в дороге

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Среда 15 декабря 2021 19:01
Чтобы не было проблем с желудком: нутрициолог посоветовала, чем питаться в дороге Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Предновогоднее время для многих также - период отпусков и путешествий. Чтобы праздники прошли без отравлений и проблем с желудком, в дороге очень важно питаться правильно.

Нутрициолог Евгения Хелм дала в своем Instagram простые советы, что есть в путешествии.

Правила питания в дороге

1. Взять в дорогу воды - если хотим есть, сначала пьем.

2. Делаем плотный завтрак с уклоном на белки и жиры.

3. Возьмите с собой продукты:

  • авокадо
  • цельнозерновой хлеб
  • отварные яйца
  • яблоки
  • огурцы
  • можно взять с собой кокосовое молоко, чтобы добавлять в напитки
  • орешки
  • допустимо горький шоколад

Старайтесь выбирать в придорожных кафе простые блюда - рыба тушеная, гречка, овощи, салаты с маслом и т.д.

Чтобы не было проблем с желудком: нутрициолог посоветовала, чем питаться в дорогеЧто стоит есть в дороге (фото: pexels.com)

Подойдет все, что предельно простое, не содержит зажаренной корочки и тонны канцерогенных жиров! Не употребляйте салаты с майонезом, белый хлеб и булки.

Главное правило - разбить свой день на три приема пищи и следовать этому графику в дороге, тогда все сложится наилучшим для вас образом.

Как не переедать в дороге

Многое - это наша сила привычки и работа нашего головного мозга, поэтому мы переедаем. Да, в дороге мы устаем и требуется эмоциональная разрядка, но постарайтесь заменять тогда такие скачки жировым перекусом или горячими напитками со среднецепочечными жирными кислотами по типу МСТ.⠀

Будьте здоровы и приятных путешествий!

Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать печень при помощи одного-единсвтенного средства.

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