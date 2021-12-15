Щоб не було проблем зі шлунком: нутріціолог порадила, чим харчуватися в дорозі

Передноворічний час для багатьох також - період відпусток та подорожей. Щоб свята пройшли без отруєнь та проблем зі шлунком, у дорозі дуже важливо харчуватися правильно.

Нутриціолог Євгенія Хелм дала у своєму Instagram прості поради, що є у подорожі.

Правила харчування у дорозі

1. Взяти в дорогу води - якщо хочемо їсти, спочатку п'ємо.

2. Робимо щільний сніданок з ухилом на білки та жири.

3. Візьміть із собою продукти:

авокадо

цільнозерновий хліб

відварені яйця

яблука

огірки

можна взяти з собою кокосове молоко, щоб додавати до напоїв

горішки

допустимо гіркий шоколад

Намагайтеся вибирати в придорожніх кафе прості страви: тушковану рибу, гречка, овочі, салати з маслом і т. д.

Що варто їсти у дорозі (фото: pexels.com)

Підійде все, що гранично просте, не містить засмаженої скоринки та тонни канцерогенних жирів! Не вживайте салати з майонезом, білий хліб та булки.

Головне правило - розбити свій день на три прийоми їжі і слідувати цьому графіку в дорозі, тоді все складеться найкращим для вас чином.

Як не переїдати в дорозі

Багато чого - це наша сила звички та робота нашого головного мозку, тому ми переїдаємо. Так, у дорозі ми втомлюємося і потрібна емоційна розрядка, але постарайтеся замінювати такі стрибки жировим перекушуванням або гарячими напоями із середньоланцюжковими жирними кислотами за типом МСТ.⠀

Будьте здорові та приємних подорожей!