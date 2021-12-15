ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щоб не було проблем зі шлунком: нутріціолог порадила, чим харчуватися в дорозі

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 19:01
Щоб не було проблем зі шлунком: нутріціолог порадила, чим харчуватися в дорозі Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Передноворічний час для багатьох також - період відпусток та подорожей. Щоб свята пройшли без отруєнь та проблем зі шлунком, у дорозі дуже важливо харчуватися правильно.

Нутриціолог Євгенія Хелм дала у своєму Instagram прості поради, що є у подорожі.

Правила харчування у дорозі

1. Взяти в дорогу води - якщо хочемо їсти, спочатку п'ємо.

2. Робимо щільний сніданок з ухилом на білки та жири.

3. Візьміть із собою продукти:

  • авокадо
  • цільнозерновий хліб
  • відварені яйця
  • яблука
  • огірки
  • можна взяти з собою кокосове молоко, щоб додавати до напоїв
  • горішки
  • допустимо гіркий шоколад

Намагайтеся вибирати в придорожніх кафе прості страви: тушковану рибу, гречка, овочі, салати з маслом і т. д.

Щоб не було проблем зі шлунком: нутріціолог порадила, чим харчуватися в дорозі

Що варто їсти у дорозі (фото: pexels.com)

Підійде все, що гранично просте, не містить засмаженої скоринки та тонни канцерогенних жирів! Не вживайте салати з майонезом, білий хліб та булки.

Головне правило - розбити свій день на три прийоми їжі і слідувати цьому графіку в дорозі, тоді все складеться найкращим для вас чином.

Як не переїдати в дорозі

Багато чого - це наша сила звички та робота нашого головного мозку, тому ми переїдаємо. Так, у дорозі ми втомлюємося і потрібна емоційна розрядка, але постарайтеся замінювати такі стрибки жировим перекушуванням або гарячими напоями із середньоланцюжковими жирними кислотами за типом МСТ.⠀

Будьте здорові та приємних подорожей!

Раніше нутріціолог розповіла, як підтримати печінку за допомогою одного-єдиного засобу.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвав причини почастішання інсультів у молодих українців
Лікар назвав причини почастішання інсультів у молодих українців