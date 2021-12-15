Чтобы не было проблем с желудком: нутрициолог посоветовала, чем питаться в дороге

Предновогоднее время для многих также - период отпусков и путешествий. Чтобы праздники прошли без отравлений и проблем с желудком, в дороге очень важно питаться правильно.
Нутрициолог Евгения Хелм дала в своем Instagram простые советы, что есть в путешествии.
1. Взять в дорогу воды - если хотим есть, сначала пьем.
2. Делаем плотный завтрак с уклоном на белки и жиры.
3. Возьмите с собой продукты:
Старайтесь выбирать в придорожных кафе простые блюда - рыба тушеная, гречка, овощи, салаты с маслом и т.д.
Подойдет все, что предельно простое, не содержит зажаренной корочки и тонны канцерогенных жиров! Не употребляйте салаты с майонезом, белый хлеб и булки.
Главное правило - разбить свой день на три приема пищи и следовать этому графику в дороге, тогда все сложится наилучшим для вас образом.
Многое - это наша сила привычки и работа нашего головного мозга, поэтому мы переедаем. Да, в дороге мы устаем и требуется эмоциональная разрядка, но постарайтесь заменять тогда такие скачки жировым перекусом или горячими напитками со среднецепочечными жирными кислотами по типу МСТ.⠀
Будьте здоровы и приятных путешествий!
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