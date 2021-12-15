Чтобы не было проблем с желудком: нутрициолог посоветовала, чем питаться в дороге

Правила питания в дороге

1. Взять в дорогу воды - если хотим есть, сначала пьем.

2. Делаем плотный завтрак с уклоном на белки и жиры.

3. Возьмите с собой продукты:

авокадо

цельнозерновой хлеб

отварные яйца

яблоки

огурцы

можно взять с собой кокосовое молоко, чтобы добавлять в напитки

орешки

допустимо горький шоколад

Старайтесь выбирать в придорожных кафе простые блюда - рыба тушеная, гречка, овощи, салаты с маслом и т.д.

Что стоит есть в дороге (фото: pexels.com)

Подойдет все, что предельно простое, не содержит зажаренной корочки и тонны канцерогенных жиров! Не употребляйте салаты с майонезом, белый хлеб и булки.

Главное правило - разбить свой день на три приема пищи и следовать этому графику в дороге, тогда все сложится наилучшим для вас образом.

Как не переедать в дороге

Многое - это наша сила привычки и работа нашего головного мозга, поэтому мы переедаем. Да, в дороге мы устаем и требуется эмоциональная разрядка, но постарайтесь заменять тогда такие скачки жировым перекусом или горячими напитками со среднецепочечными жирными кислотами по типу МСТ.⠀

Будьте здоровы и приятных путешествий!