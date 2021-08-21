Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какое кофе опасно для здоровья

Забудьте про кофе с коньяком. Сочетание: алкоголь и кофе - зло. Благодаря кофеину, алкоголь быстрее попадает в мозг, хотя первое время ясность мысли сохраняется. Вам кажется, что вы трезвы, но попробуйте встать и ровно пройтись. Это же сочетание провоцирует смертельно опасные аритмии сердца.
Стоит учитывать мочегонный эффект кофеина. Любите кофе? Пейте больше воды. И не пренебрегайте добавками с кальцием - кофеин вымывает минерал.
Не пейте кофе утром натощак. У напитка кислая среда. При пустом желудке ваша утренняя чашка приведет к избыточному образованию соляной кислоты и воздействию её уже непосредственно на слизистую органа.
Кофе лучше пить через час после еды (фото: pexels.com)
Заканчивать обед чашкой эспрессо тоже не вариант. Кофе смешается со съеденной пищей и нарушит процесс первичной обработки ферментами желудка.
Кофе через час после еды - идеально. Первичная обработка пищи уже закончилась, но соляной кислоте, которая выделится из напитка, всё ещё будет с чем работать, и она не начнёт переваривать стенки кишечника.
Кофе возбуждает аппетит. При диетах он не ваш помощник.
Не вливайте в себя кипяток. Очень горячий кофе может привести к термическим ожогам чувствительных тканей пищевода.
Пейте свою порцию черной бодрости в первой половине дня. Но если и вечером не удержаться, добавьте сливок или молока - они смягчат бодрящий эффект напитка.