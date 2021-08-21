Ніяких розчинних сурогатів: лікар розповіла, яка кава небезпечна для здоров'я

Забудьте про каву з коньяком. Поєднання: алкоголь і кава - зло. Завдяки кофеїну, алкоголь швидше потрапляє в мозок, хоча перший час ясність думки зберігається. Вам здається, що ви тверезі, але спробуйте встати і рівно пройтися. Це ж поєднання провокує смертельно небезпечні аритмії серця.
Варто враховувати сечогінний ефект кофеїну. Любите каву? Пийте більше води. І не нехтуйте добавками з кальцієм - кофеїн вимиває мінерал.
Не пийте каву вранці натщесерце. У напою кисле середовище. При порожньому шлунку ваша ранкова чашка призведе до надмірного утворення соляної кислоти і впливу її вже безпосередньо на слизову органу.