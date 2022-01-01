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Никакого оливье: диетолог рассказала, что есть и пить на завтрак после застолья

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Суббота 01 января 2022 12:16
Никакого оливье: диетолог рассказала, что есть и пить на завтрак после застолья Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Что выпить и съесть и как вообще вернуться к жизни после бурного веселья? Прежде всего, не оттягивайте восстановление. Чем раньше войдете в привычный режим, тем лучше для здоровья.

Диетолог Алена Коготкова рассказала в Instagram, что лучше съесть и выпить утром после застолья, чтобы помочь организму.

Алкоголь и жирная пища - удар для печени и желчного пузыря. А основная проблема следующего дня – обезвоживание организма. В идеале перед сном, после застолья, выпить хотя бы 2-3 стакана чистой воды. Но кто ж об этом вспомнит?!

Поэтому первым делом с утра ползем на кухню и выпиваем стакан теплой воды. Затем уже можно приступить к приготовлению завтрака. Правильного завтрак нет, но я рекомендую избежать слишком тяжелой пищи.

Самое важное - не надо доедать оливье! Как и все салаты на основе майонеза, а также другие жирные блюда - колбасу, жирные стейки, жареные котлеты. Переваривание жирной пищи требует от организма весомых энергетических затрат, а ведь ему и так тяжко.

Что же лучше выпить и съесть - читайте ниже на картинках:

Никакого оливье: диетолог рассказала, что есть и пить на завтрак после застольяНикакого оливье: диетолог рассказала, что есть и пить на завтрак после застольяНикакого оливье: диетолог рассказала, что есть и пить на завтрак после застольяНикакого оливье: диетолог рассказала, что есть и пить на завтрак после застольяНикакого оливье: диетолог рассказала, что есть и пить на завтрак после застольяНикакого оливье: диетолог рассказала, что есть и пить на завтрак после застольяИллюстративное фото (instagram.com/alenakogotkova)

Ранее нутрициолог раскрыла правила, как чувствовать легкость после еды и наладить пищеварение.

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