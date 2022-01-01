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Ніякого олів'є: дієтолог розповіла, що їсти і пити на сніданок після застілля

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Субота 01 січня 2022 12:16
Ніякого олів'є: дієтолог розповіла, що їсти і пити на сніданок після застілля Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Що випити і з'їсти і як взагалі повернутися до життя після бурхливих веселощів? Перш за все, не відтягуйте відновлення. Чим раніше ввійдете в звичний режим, тим краще для здоров'я.

Дієтолог Олена Коготкова розповіла в Instagram, що краще з'їсти і випити вранці після застілля, щоб допомогти організму.

Алкоголь і жирна їжа - удар для печінки і жовчного міхура. А основна проблема наступного дня - зневоднення організму. В ідеалі перед сном, після застілля, випити хоча б 2-3 склянки чистої води. Але хто ж про це згадає?!

Тому насамперед зранку повземо на кухню і випиваємо склянку теплої води. Потім вже можна приступити до приготування сніданку. Правильного сніданку немає, але я рекомендую уникнути занадто важкої їжі.

Найважливіше - не треба доїдати олів'є! Як і всі салати на основі майонезу, а також інші жирні страви - ковбасу, жирні стейки, смажені котлети. Перетравлення жирної їжі вимагає від організму вагомих енергетичних витрат, але ж йому і так тяжко.

Що ж краще випити і з'їсти - читайте нижче на картинках:

Ніякого олів'є: дієтолог розповіла, що їсти і пити на сніданок після застілляНіякого олів'є: дієтолог розповіла, що їсти і пити на сніданок після застілляНіякого олів'є: дієтолог розповіла, що їсти і пити на сніданок після застілляНіякого олів'є: дієтолог розповіла, що їсти і пити на сніданок після застілляНіякого олів'є: дієтолог розповіла, що їсти і пити на сніданок після застілляНіякого олів'є: дієтолог розповіла, що їсти і пити на сніданок після застілляІлюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)

Раніше нутриціолог розкрила правила, як відчувати легкість після їжі і налагодити травлення.

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