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Никогда не делайте этого: диетолог рассказала, как нельзя сбрасывать вес

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 18:09
Никогда не делайте этого: диетолог рассказала, как нельзя сбрасывать вес Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Всем девушкам хочется быть стройными и красивыми, а еще больше этого хочется перед праздниками, отпуском и т. д. И тогда в ход идут экстренные способы снизить вес: голодовки, интервальное голодание, кето-, диета Дюкана, сушка…

Диетолог Марина Сергеева в своем Instagram предупредила, что происходит в организме во время таких экспериментов и к чему они могут привести.⠀

"Самое безобидное: после резкого снижения веса вы наберете его заново, но еще и с плюсом. И каждый раз будет все сложнее и сложнее терять лишние килограмы".

Также Марина Сергеева привела пару случаев из практики. Она рассказала, как девушка решила попробовать интервальное голодание. Сначала все шло хорошо. Вес шел вниз. Но через месяц - приступ, скорая, операция по удалению желчного пузыря.

"Почему так случилось? Оказывается, были камни в желчном, о которых она не знала. Что происходит при больших интервалах в приеме пищи? Застой желчи и образование и увеличение размеров камней.

Ситуацию усугубило застолье с обильным приемом пищи. Пошел камень и встал в желчном протоке".

Вывод: никого интервального голодания, если есть камни.

Никогда не делайте этого: диетолог рассказала, как нельзя сбрасывать весСтоит худеть постепенно и грамотно (фото: pexels.com)

Также диетолог рассказала о втором случае. Сначала - голодание, потом белковая диета. Как результат - камни в почках, операция и подагра.

Вывод: если есть проблемы с усвоением белка, проблемы с печенью и работой почек - такие пищевые стратегии очень опасны.

А что бы рекомендовал этим девушкам специалист-нутрициолог или врач-диетолог:

  • сбалансировать питание, выстроить оптимальное количество приемов пищи
  • отладить работу ЖКТ, почек

Уже проделав эти два шага, они бы заметили, что вес плавно пошел вниз, рассказала Сергеева.

"А в этих двух печальных случаях девушки борятся с последствиями диет и операций. Про вес уже забыли. Вернуть бы здоровье".⠀

Не стоит экспериментировать со своим здоровьем. Нужно снизить или набрать вес? Обратитесь к специалисту или проконсультируйтесь с врачом.

Раньше диетолог рассказала, почему пухлые щечки ребенка должны насторожить маму.

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