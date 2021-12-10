Ніколи не робіть цього: дієтолог розповіла, як не можна скидати вагу

Всім дівчатам хочеться бути стрункими і красивими, а ще більше цього хочеться перед святами, відпусткою і т. д. І тоді в хід йдуть екстрені способи знизити вагу: голодування, інтервальне голодування, кето-, дієта Дюка, сушка…

Дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram попередила, що відбувається в організмі під час таких експериментів і до чого вони можуть привести.⠀

"Найшкідливіше: після різкого зниження ваги ви наберете його заново, але ще і з плюсом. І кожен раз буде все складніше і складніше втрачати зайві кілограми".

Також Марина Сергєєва привела пару випадків з практики. Вона розповіла, як дівчина вирішила спробувати інтервальне голодування. Спочатку все йшло добре. Вага йшла вниз. Але через місяць - напад, швидка, операція з видалення жовчного міхура.

"Чому так сталося? Виявляється, були камені в жовчному, про які вона не знала. Що відбувається при великих інтервалах в прийомі їжі? Застій жовчі і утворення і збільшення розмірів каменів.

Ситуацію посилило застілля з рясним прийомом їжі. Пішов камінь і встав у жовчній протоці".

Висновок: нікого інтервального голодування, якщо є камені.

Варто худнути поступово і грамотно (фото: pexels.com)

Також дієтолог розповіла про другий випадок. "Спочатку - голодування, потім білкова дієта. Як результат - камені в нирках, операція і подагра.

Висновок: якщо є проблеми із засвоєнням білка, проблеми з печінкою і роботою нирок-такі харчові стратегії дуже небезпечні".

А що б рекомендував цим дівчатам фахівець-нутриціолог або лікар-дієтолог:

збалансувати харчування, вибудувати оптимальну кількість прийомів їжі

налагодити роботу шлунково-кишкового тракту, нирок

Вже виконавши ці два кроки, вони б помітили, що вага плавно пішла вниз, розповіла Сергєєва.

"А в цих двох сумних випадках дівчата боряться з наслідками дієт і операцій. Про вагу вже забули. Повернути б здоров'я".⠀

Не варто експериментувати зі своїм здоров'ям. Потрібно знизити або набрати вагу? Зверніться до фахівця або проконсультуйтеся з лікарем.