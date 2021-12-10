Никогда не делайте этого: диетолог рассказала, как нельзя сбрасывать вес

"Самое безобидное: после резкого снижения веса вы наберете его заново, но еще и с плюсом. И каждый раз будет все сложнее и сложнее терять лишние килограмы".

Также Марина Сергеева привела пару случаев из практики. Она рассказала, как девушка решила попробовать интервальное голодание. Сначала все шло хорошо. Вес шел вниз. Но через месяц - приступ, скорая, операция по удалению желчного пузыря.

"Почему так случилось? Оказывается, были камни в желчном, о которых она не знала. Что происходит при больших интервалах в приеме пищи? Застой желчи и образование и увеличение размеров камней.

Ситуацию усугубило застолье с обильным приемом пищи. Пошел камень и встал в желчном протоке".

Вывод: никого интервального голодания, если есть камни.

Стоит худеть постепенно и грамотно (фото: pexels.com)

Также диетолог рассказала о втором случае. Сначала - голодание, потом белковая диета. Как результат - камни в почках, операция и подагра.

Вывод: если есть проблемы с усвоением белка, проблемы с печенью и работой почек - такие пищевые стратегии очень опасны.

А что бы рекомендовал этим девушкам специалист-нутрициолог или врач-диетолог:

сбалансировать питание, выстроить оптимальное количество приемов пищи

отладить работу ЖКТ, почек

Уже проделав эти два шага, они бы заметили, что вес плавно пошел вниз, рассказала Сергеева.

"А в этих двух печальных случаях девушки борятся с последствиями диет и операций. Про вес уже забыли. Вернуть бы здоровье".⠀

Не стоит экспериментировать со своим здоровьем. Нужно снизить или набрать вес? Обратитесь к специалисту или проконсультируйтесь с врачом.