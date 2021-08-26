Нитраты и пестициды: нутрицолог рассказала, как избавиться от химии в овощах и фруктах

Чтобы нитраты и пестициды вместе с овощами, фруктами и зеленью не попадали к нам на стол, важно научиться правильно мыть все эти продукты.
Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, как частично избавиться от нитратов и пестицидов при помощи правильного мытья овощей, фруктов и зелени перед готовкой.
У свеклы обратите внимание на закрученный хвостик (фото: pexels.com)
Как избавиться от нитратов и пестицидов в овощах
Капуста. Большая часть нитратов содержится в верхних капустных листьях и кочерыжке, поэтому их нужно выбросить.
Картофель. Нитраты собираются под кожурой и в сердцевине клубня, поэтому после того, как картошка закипела, воду необходимо слить.
Кабачки, огурцы, баклажаны. Огурцы по цвету должны быть нежно-травяного цвета, если они темно-зеленые, это говорит о том, что их перекормили нитратами. Первые кабачки и баклажаны нужно очищать от кожуры. Срежьте область плодоножки - самое ядовитое место.
Зелень, салат, петрушка, укроп. Больше всего химии в прожилках, черешках - не нужно употреблять в пищу. Зелень всегда стремительней впитывает нитраты и перед тем как добавлять ее в блюда, вымочите в течение часа в воде.
Помидоры. Чем толще кожура помидора, тем больше он содержит химии. Не покупайте помидоры оранжево-красные, будто недозревшие. Белая мякоть и толстые прожилки на срезе - сигнал большого содержания химии. А если вам все-таки попались некачественные томаты, подержите их в прохладной воде около 1 часа.
Виноград. Чтобы виноград хранился долго, его обрабатывают фунгицидами. Чтобы избавиться от этого вещества, виноград нужно хорошо вымыть.
Арбузы. Не покупайте арбузы, разрезанные пополам и обернутые в пленку - это основа для размножения бактерий и микробов. Если арбуз имеет толстые желтоватого оттенка прожилки, значит, его удобряли.
Можно провести небольшой тест: положите мякоть на одну минуту в стакан с водой, если вода поменяла цвет - значит, арбуз подкармливали, если она просто помутнела - ягода чистая.
Арбузы стоит покупать целиком, а не половинками (фото: pexels.com)⠀
Груши и яблоки. Если плоды скользкие и липкие, блестящие, значит они чем-то обработаны (например, дифенилом) для того, чтобы они не портились и долго хранились. Обработанные фрукты нужно очистить от кожуры.
Свекла, морковь, редиска. Огромное количество нитратов содержится в верхушках и кончиках корнеплодов, обрезайте их перед употреблением. Не приобретайте свеклу с закрученными хвостиками. У моркови обрезайте 1 см хвостика, позеленевшие части нужно обрезать, в ней содержится большое количество химикатов.⠀