RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нітрати і пестициди: нутрицолог розповіла, як позбутися хімії в овочах і фруктах

Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб нітрати і пестициди разом з овочами, фруктами і зеленню не потрапляли до нас на стіл, важливо навчитися правильно мити всі ці продукти.

Спеціаліст з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, як частково позбутися нітратів і пестицидів за допомогою правильного миття овочів, фруктів і зелені перед готуванням.


У буряка зверніть увагу на закручений хвостик (фото: pexels.com)

Як позбутися від нітратів і пестицидів в овочах

  • Капуста. Велика частина нітратів міститься у верхніх капустяних листках і качані, тому їх потрібно викинути.
  • Картопля. Нітрати збираються під шкіркою і в серцевині бульби, тому після того, як картопля закипіла, воду необхідно злити.
  • Кабачки, огірки, баклажани. Огірки за кольором повинні бути ніжно-трав'яного кольору, якщо вони темно-зелені, це говорить про те, що їх перегодували нітратами. Перші кабачки і баклажани потрібно очищати від шкірки. Зріжте область плодоніжки - найотруйніше місце.
  • Зелень, салат, петрушка, кріп. Найбільше хімії в прожилках, черешках - не потрібно вживати в їжу. Зелень завжди стрімкіше вбирає нітрати і перед тим як додавати її в страви, вимочіть протягом години у воді.

Нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінку

  • Помідор. Чим товща шкірка помідора, тим більше він містить хімії. Не купуйте помідори оранжево-червоні, ніби недозрілі. Біла м'якоть і товсті прожилки на зрізі - сигнал великого вмісту хімії. А якщо вам все ж попалися неякісні томати, потримайте їх в прохолодній воді близько 1 години.
  • Виноград. Щоб виноград зберігався довго, його обробляють фунгіцидами. Щоб позбутися від цієї речовини, виноград потрібно добре вимити.
  • Кавун. Не купуйте кавуни, розрізані навпіл і загорнуті в плівку - це основа для розмноження бактерій і мікробів. Якщо кавун має товсті жовтуватого відтінку прожилки, значить, його удобрювали.

Можна провести невеликий тест: покладіть м'якоть на одну хвилину в стакан з водою, якщо вода поміняла колір - значить, кавун підгодовували, якщо вона просто помутніла - ягода чиста.

Без добавок і консервантів: нутриціолог дала простий рецепт домашнього морозива

Кавуни варто купувати цілком, а не половинками (фото: pexels.com)⠀

  • Груші та яблука. Якщо плоди слизькі і липкі, блискучі, значить вони чимось оброблені (наприклад, дифенілом) для того, щоб вони не псувалися і довго зберігалися. Оброблені фрукти потрібно очистити від шкірки.
  • Буряк, морква, редиска. Величезна кількість нітратів міститься в верхівках і кінчиках коренеплодів, обрізайте їх перед вживанням. Не купуйте буряк з закрученими хвостиками. У моркви обрізайте 1 см хвостика, позеленілі частини потрібно обрізати, в них міститься велика кількість хімікатів.⠀

Раніше нутриціолог назвала один-єдиний продукт для гарної фігури, допоможе швидко схуднути.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа