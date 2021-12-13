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Нормализует давление и помогает при укачивании: диетолог рассказала о чудесных свойствах популярного овоща

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Понедельник 13 декабря 2021 13:45
Нормализует давление и помогает при укачивании: диетолог рассказала о чудесных свойствах популярного овоща Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Сок из сельдерея уже стал главным ЗОЖ-напитком, о пользе которого уже ходят легенды. Фреш из этого популярного, особенно в холодный сезон, растения семейства зонтичных, входящего в овощную группу, помогает улучшить пищеварение и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог Тиана Филкова рассказала в Instagram о пользе сельдереевого напитка для организма.

Полезные свойства сельдереевого фреша :

  • стимулирует кислотность, показан при гипоацидном состоянии, когда аппетит вялый, а после еды в желудке бывает чувство тяжести.

Нормализует давление и помогает при укачивании: диетолог рассказала о чудесных свойствах популярного овоща

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • способствует улучшению реологии (текучести) желчи и хорошо дополняет желчегонный курс. Кстати, сельдереевый сок хорошо помогает при укачивании в транспорте (симптом застоя желчи), в комбинации с соком лайма, огурца и мяты.
  • нормализует показатели липидограммы за счет положительного влияния на реологию желчи.
  • стимулирует перистальиику кишечника (за счет улучшения желчеоттока и стимуляции кислотности желудка), поэтому может быть хорошим дополнением в лечении запоров.

Нормализует давление и помогает при укачивании: диетолог рассказала о чудесных свойствах популярного овоща

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • имеет мягкий мочегонный эффект, легко убирает утреннюю пастозность, особенно в паре с соком петрушки – работает просто блестяще.
  • способствует нормализации артериального давления, улучшает реологию крови. А если вспомнить о вышеупомянутом положительном влиянии на липидограмму – получаем безобидный природный инструмент для работы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Можно ли пить натощак сельдереевый фреш?

Да, если у вас нет аллергии на сельдерей, нет острых воспалительных заболеваний ЖКТ или обострения хронических.

Нормализует давление и помогает при укачивании: диетолог рассказала о чудесных свойствах популярного овоща

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И необязательно пить сок сельдерея исключительно натощак, можно принимать его перед любым приемом пищи. А можно его вообще не пить, мы же не про фанатизм.

Беременным можно!

Если не пить сок литрами, конечно. Кстати, вы знали, что от ромашкового чая тоже может нарушаться тонус матки? Если пить крепкий настой ромашки литрами.

Стакан сока между едой на тонус матки ощутимого влияния, естественно, что не окажет. Более того, сельдереевый фреш помогает справиться с симптомами токсикоза.

Из минусов: сельдерей из года в год оказывается в "грязной десятке", как один из самых загрязненных пестицидами свежих продуктов.

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала простые шаги для перехода на правильное питание.

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