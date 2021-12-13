Нормалізує тиск і допомагає при закачуванні: дієтолог розповіла про чудові властивості популярного овоча

Сік з селери вже став головним ЗСЖ-напоєм, про ккористь якого вже ходять легенди. Фреш з цього популярної, особливо в холодний сезон, рослини сімейства зонтичних, що входить в овочеву групу, допомагає поліпшити травлення і стане відмінною профілактикою серцево-судинних захворювань.

Корисні властивості селерового фрешу :

стимулює кислотність, показаний при гіпоацидному стані, коли апетит млявий, а після їжі в шлунку буває відчуття тяжкості.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

сприяє поліпшенню реології (плинності) жовчі і добре доповнює жовчогінний курс. До речі, селеровий сік добре допомагає при закачуванні в транспорті (симптом застою жовчі), в комбінації з соком лайма, огірка і м'яти.

нормалізує показники ліпідограми за рахунок позитивного впливу на реологію жовчі.

стимулює перистальтику кишечника (за рахунок поліпшення жовчовідтоку і стимуляції кислотності шлунка), тому може бути хорошим доповненням в лікуванні запорів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

має м'який сечогінний ефект, легко прибирає ранкову пастозність, особливо в парі з соком петрушки – працює просто блискуче.

сприяє нормалізації артеріального тиску, покращує реологію крові. А якщо згадати про вищевказаний позитивний вплив на ліпідограму – отримуємо нешкідливий природний інструмент для роботи з серцево-судинними захворюваннями.

Чи можна пити натщесерце селеровий фреш?



Так, якщо у вас немає алергії на селеру, немає гострих запальних захворювань шлунково-кишкового тракту або загострення хронічних.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І необов'язково пити сік селери виключно натщесерце, можна приймати його перед будь-яким прийомом їжі. А можна його взагалі не пити, ми ж не про фанатизм.



Вагітним можна!

Якщо не пити сік літрами, звичайно. До речі, ви знали, що від ромашкового чаю теж може порушуватися тонус матки? Якщо пити міцний настій ромашки літрами.

Стакан соку між їжею на тонус матки відчутного впливу, природно, що не зробить. Більш того, селеровий фреш допомагає впоратися з симптомами токсикозу.



З мінусів: селера з року в рік виявляється в "брудній десятці", як один з найбільш забруднених пестицидами свіжих продуктів.