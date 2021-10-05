Нутритивная плотность: врач дала список самых полезных продуктов на осень
Задача правильного питания - получить от еды максимум пользы. Каждый составляет рацион по своему вкусу. Но чтобы полноценно работали все органы и системы, организм нужно обеспечить достаточным количеством питательных веществ: макро и микронутриентов.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram дала список самых полезных, с точки зрения нутритивной плотности, продуктов. Особенно полезным этот список будет в осеннее-зимний период, для поддержания иммунитета.
Нутритивная плотность продукта - это концентрация необходимых полезных веществ на 1 ккал.: витамины, минералы, клетчатка, полезные жиры и т. д. Чем больше количество нутриентов, тем большей нутритивной плотностью обладает продукт.
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Трудно получить пользу из консервов, полуфабрикатов, мучных и кондитерских изделий, чипсов. У такой еды низкая нутритивная плотность.
Почему на лечебных протоколах питания делается акцент на использовании мяса животных свободного выгула, домашних яиц, фермерских овощей и фруктов? Такие продукты обладают большей нутритивной плотностью, чем выпущенные на массовом производстве.
Стресс и современный образ жизни увеличивают потребность в витаминах и минералах. Поэтому так часто наблюдаются анемия и другие дефицитарные состояния.
Важно разнообразить свой рацион, чтобы каждая съеденная калория была максимально наполнена витаминами, минералами и фитонутриентами, необходимыми для хорошего самочувствия, получения энергии и профилактики всевозможных патологий.
Каждая съеденная калория должна идти на пользу организму (фото: pexels.com)
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Кроме содержания нутриентов в продуктах, необходимо учитывать:
- насколько полноценно они смогут усвоиться в зависимости от состояния слизистой ЖКТ и кислотности желудочного сока;
- какие вещества способствуют этому процессу (например, каротиноиды усваиваются лучше с жирами);
- какие антинутриенты мешают (например, фитиновая кислота).
Топ самых полезных, нутритивно-плотных, продуктов
Можно сверяться с таблицей прямо в супермаркете (фото: instagram.com/wow.so.young)
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