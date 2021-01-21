Нутрициолог назвала 6 главных продуктов от сезонной депрессии: заряд бодрости и оптимизма

Зимой многие чувствуют себя менее энергичными, без настроения и желания действовать. Оказывается, слегка скорректировав свой рацион, можно избежать сезонной депрессии. Нутрициолог Надя Андреева составила свой список главных продуктов для хорошего настроения и бодрости.

Дни короче и холоднее, наши тела получают меньше солнечного света, а бесконечная суета перед праздничными гуляниями кажется забрала последние силы. Если вы точно знаете, что состояние легкой грусти и апатии связаны с погодой за окном, а не серьезными дисбалансами в теле, давайте попробуем поддержать хорошее настроение продуктами", - советует Надя.

Но прежде чем что-то добавить в рацион, важно убедиться, что в нем нет продуктов, которые также забирают энергию, как и отсутствие солнца, уверена Андреева. По возможности она советует убрать самого главного "похитителя" энергии - сахар и все продукты с ним.

Сначала сахар может немного поднять настроение, когда грустно или когда надо приступить к важным делам. Но научные исследования и практика очень многих людей говорит о том, что избыток сахара и низкий уровень Омега-3 - как раз основные причины, почему наш мозг работает медленнее и почему мы теряем энергию.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Молочные продукты и мучные изделия, содержащие глютен, для многих также могут быть причиной низкой энергии и плохого настроения. Если вы едите мучное и молочное каждый день, вы можете не чувствовать, что эти продукты действуют на вас негативно.

Попробуйте провести без них две недели ради эксперимента и затем вводите небольшими порциями в рацион. Скорее всего, вы увидите, как качественно изменилась ваша энергия в дни, когда вы обходились без этих продуктов, рекомендует Надя.

Итак, какие продукты добавить в рацион, чтобы не поддаться сезонной депрессии?

Рыба

Рыба, особенно дикого улова, выловленная в холодных морях - источник самых важных ингредиентов для хорошего настроения: качественный протеин, Омега-3 и витамин D3. Исследование Университета Питтсбурга показало, что люди с более высоким уровнем Омега-3 жирных кислот реже испытывают симптомы депрессии. Омега-3 и качественный жир также регулируют настроение за счет снижения уровня кортизола, гормона стресса.

Лосось и некоторые другие сорта рыбы, также богаты витамином B12, а он напрямую связан с выработкой серотонина - нейромедиатора, который оказывает влияние на то, как мы себя чувствуем эмоционально. Протеин содержит аминокислоты, которые косвенно или напрямую влияют на наше настроение.

Яйца

Помимо того, что, как и рыба, это хороший источник протеина, Омега-3 и витамина D, они также являются источником холина, который важен для полноценного функционирования нервной системы. Существует масса исследований, показывающих, что достаточный уровень холина снижает риск нервных расстройств. Даже таких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера. У молодых людей недостаток холина может стать причиной неспособности сосредоточиться, плохого запоминания фактов и чувства умственного "тумана".

Ягоды

Витамин C, которым богаты почти все ягоды, помогает регулировать уровень кортизола. Поэтому черника, малина, смородина, голубика, облепиха помогут предотвратить его резкое повышение. Также витамин C способствует усвоению железа, дефицит которого приводит к снижению энергии и хронической усталости.

Ягоды - прекрасный источник антиоксидантов, они поддерживают здоровую интегральность стенок кишечника.

Топ-6 продуктов для хорошего настроения (фото: instagram.com/happynadyaz)

Брокколи

Все больше людей знакомятся с понятием "эстрогеновое доминирование". Пластиковая посуда, стресс, излишний вес, лекарственные препараты - неполный список причин повышения гормона эстрогена. Когда речь идет о доминировании этого гормона в организме, первыми симптомами будут перепады настроения, приступы тревожности и депрессия. Сульфорафан, который содержится в капустных, особенно в брокколи, улучшает метаболизм эстрогенов и способствует детоксикации печени. Также брокколи - отличный источник витамина С.

Квашеная капуста

Ферментированные продукты: квашеная капуста, комбуча (чайный гриб), кимчи, кокосовый йогурт - замечательно поддерживают микрофлору кишечника. Именно слаженная работа бактерий способствует производству серотонина, который необходим для хорошего самочувствия. Квашеная капуста также поддерживает здоровье мозга, увеличивая усвоение кишечником минералов, регулирующих настроение, включая магний и цинк.

Темная зелень

Богатый источник множества витаминов и минералов, включая калий, витамин К, железо и кальций, листовая зелень (шпинат, капуста, листовая капуста, мангольд) является отличным источником фолиевой кислоты, витамина В9. Фолиевая кислота участвует в выработке и регулировании серотонина. Листовая зелень снижает все виды воспалений в организме.

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