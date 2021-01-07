Нутрициолог назвала топ-5 причин постоянной утомляемости и рассказала, как этого избежать

Доктор Татьяна Лакуста недавно подробно рассказала о том, почему одним из условий крепкого здоровья и благополучия является качественный и регулярный отдых.

Сто т отследить момент усталости - и пойти отдыхать, чтобы эта усталость не вылилась в хроническую, уверена специалистка. Потому что, уверена нутрициолог, постоянная усталость может привести к этому.

Нутрициолог Надя Андреева уверена, что постоянной утомляемости всегда есть свои причины. Она назвала пять из них - и посоветовала, как с ними справиться.

"Утомляемость является распространенным симптомом ряда патологических состояний и серьезных заболеваний, но в большинстве случаев она вызвана простыми факторами образа жизни. К счастью, их часто легко исправить.

Поработайте с этими факторами - и энергии будет в разы больше (фото: pixabay.com)

Употребление слишком большого количества рафинированных углеводов

Употребление сахара и обработанных углеводов вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови. Это дает сигнал поджелудочной железе для выработки большого количества инсулина, чтобы вывести сахар из крови и ввести в клетки. Такой всплеск уровня сахара в крови - и его последующее падение - могут заставить вас почувствовать себя истощенной.

Что делать

К счастью, некоторые продукты могут помочь справиться с утомляемостью. Для этого замените сахар и рафинированные углеводы натуральными и органическими продуктами, богатыми клетчаткой, такими, как овощи и бобовые.

Сидячий образ жизни

Люди, страдающие синдромом хронической усталости (СХУ) имеют низкий уровень силы и выносливости, ограничивающий их дееспособность.

Что делать

Физические упражнения (даже минимальные) могут снизить уровень утомляемости. Замените малоподвижные режимы работы на активные.

Недосыпание

Ваш организм выполняет много функций во время сна, в том числе, сохранение памяти и выработку гормонов, регулирующих обмен веществ и запас энергии. Взрослому человеку для оптимального здоровья в среднем необходимо семь часов сна каждую ночь.

Что делать

Главное, сон должен быть спокойным и непрерывным, чтобы мозг смог пройти все пять этапов каждого цикла сна. Чтобы улучшить количество и качество вашего сна, ложитесь спать примерно в одно и то же время каждый вечер, расслабьтесь перед сном и будьте максимально активны в течение дня.

Чувствительность к пищевым продуктам

Чувствительность к пищевым продуктам или непереносимость обычно вызывает такие симптомы, как сыпь, проблемы с пищеварением, насморк, головные боли и утомляемость. Распространена непереносимость таких пищевых продуктов: глютен, молочные продукты, яйца, соя и кукуруза.

Что делать

Отследите, какие продукты заставляют вас чувствовать себя плохо. Для этого нужно быть осознанным, когда едите.

Недостаточное потребление калорий

Потребление слишком малого количества калорий может вызывать крайнюю утомляемость. Калории - это единицы энергии, содержащиеся в пище, ваш организм использует их для движения, дыхания, терморегуляции", - рассказала Надежда.

Что делать. Стройте свой рацион так, чтобы получать с едой все необходимые вещества, микроэлементы и витамины.

Напомним, специалист по питанию рассказала, как правильно устраивать разгрузочные дни.