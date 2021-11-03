Нутрициолог назвала 8 важных причин есть больше овощей и фруктов

Топ-8 причин есть больше овощей и фруктов:

1. Фрукты и овощи - отличный источник витаминов и минералов. Они богаты витаминами A, C и E, а также магнием, цинком, фосфором, фолиевой кислотой и калием.

2. Основа иммунной системы лежит в кишечнике, и если уточнить, то в качественной микрофлоре. И именно фрукты и овощи это ПРЕБИОТИКИ (питание) для нашей флоры.

3. Регулярный стул (поход в туалет) обеспечивает именно клетчатка.

4. Насыщение - овощи и фрукты дают сильное насыщение и люди, которые борются с постоянным голодом, могут не перебирая по калорийности получить сытость.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Не калорийны и поэтому перебрать ими в течение дня по калорийности рациона будет сложно.

6. Защита от разного рода заболеваний. Овощи и фрукты содержат фитохимические вещества, которые являются биологически активными веществами. Это означает, что, употребляя овощи и фрукты, можно снизить риск диабета 2 типа, инсульта, сердечных заболеваний, высокого давления и рака, а ещё снизить уровень холестерина.

7. Овощи и фрукты в любом виде это удобно, быстро и доступно. Выбирайте локальные продукты и круглый год будет отличный рацион.

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Разные текстуры и варианты приготовления, от свежих вариантов до печёных и смузи - овощи и фрукты помогают сделать рацион разнообразный и придать ему разных вкусов.



Если организм нормально реагирует на овощи и фрукты, то в день старайтесь сделать 500 г овощей/зелени и 300 г фруктов/ягод. И ещё очень важно разнообразие овощей и фруктов, меняйте набор раз в несколько дней.