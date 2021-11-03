Нутриціолог назвала 8 важливих причин їсти більше овочів і фруктів

Топ-8 причин їсти більше овочів і фруктів:

1. Фрукти і овочі - відмінне джерело вітамінів і мінералів. Вони багаті вітамінами A, C і E, а також магнієм, цинком, фосфором, фолієвою кислотою і калієм.

2. Основа імунної системи лежить в кишечнику, і якщо уточнити, то в якісній мікрофлорі. І саме фрукти і овочі це пребіотики (харчування) для нашої флори.

3. Регулярний стул (похід в туалет) забезпечує саме клітковина.

4. Насичення - овочі та фрукти дають сильне насичення і люди, які борються з постійним голодом, можуть не перебираючи по калорійності отримати ситість.

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Не калорійні і тому перебрати ними протягом дня по калорійності раціону буде складно.

6. Захист від різного роду захворювань. Овочі та фрукти містять фітохімічні речовини, які є біологічно активними речовинами. Це означає, що, вживаючи овочі і фрукти, можна знизити ризик діабету 2 типу, інсульту, серцевих захворювань, високого тиску і раку, а ще знизити рівень холестерину.

7. Овочі та фрукти в будь-якому вигляді це зручно, швидко і доступно. Вибирайте локальні продукти і цілий рік буде відмінний раціон.

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Різні текстури і варіанти приготування, від свіжих варіантів до печених і смузі - овочі та фрукти допомагають зробити раціон різноманітним і надати йому різних смаків.



Якщо організм нормально реагує на овочі та фрукти, то в день намагайтеся зробити 500 г овочів/зелені і 300 г фруктів/ягід. І ще дуже важлива різноманітність овочів і фруктів, міняйте набір раз в кілька днів.