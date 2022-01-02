Нутриціолог назвала натуральний компонент для омолодження: в яких продуктах шукати
Один з найпопулярніших в антиейдж-медицині компонентів – це альфа-ліпоєва кислота (вітамін N).
За словами нутриціолога Анни Гоголевої, саме її зараз активно застосовують для омолодження і детоксикації в усьому світі.
У своєму Instagram вона попередила про небезпеку самопризначення вітамінів і добавок і запропонувала натуральну альтернативу з продуктів харчування.
Збагативши раціон потрібною кількістю корисних продуктів, правильно їх поєднуючи, користі можна отримати більше, ніж від капсул і таблеток, впевнена фахівець.
Вже всі знають, що старіння викликає не що інше, як окислювальний стрес вільними радикалами. Вони мають виражену токсичну дію на різні тканини нашого тіла.
Уявіть собі, кожен процес в організмі закінчується утворенням певної кількості токсинів. Особливо при переробці їжі.
Так ось, ліпоєва кислота покращує енергоресурс клітини і підтримує її нормальний енергетичний обмін.
Ліполева кислота – тіоктова кислота) - це сильний антиоксидант (молодильне яблучко), який в першу чергу спрямований на утилізацію ендогенних (внутрішніх) токсинів.
Краса і здоров'я (фото: pexels.com)
Липолієва кислота
- сприяє очищенню тіла як від водорозчинних і від жиророзчинних токсинів,
- уповільнює процеси старіння,
- захищає клітини печінки,
- збільшує запас глікогену в печінці (наш заряд батарейок), впливаючи на рівень енергії в клітині,
- допомагає контролювати вагу,
- стимулює обмін холестерину,
- сприяє зниженню цукру в крові, запобігаючи інсулінрезистентність.
"Молодильне яблучко " знайдено (фото: pexels.com)
У яких продуктах міститься:
- Зелений горошок,
- томат,
- брокколі, білокачанна капуста, брюссельська капуста,
- яловичина,
- свинина,
- яйце,
- жито, пшениця, рис,
- шампіньйон,
- квасоля.
Лайфхак для жінок: ліпоєву кислоту також додають до складу кремів, щоб прибрати темні кола під очима і дрібні зморшки.
І пам'ятайте, здоровий організм здатний повністю задовольнити потребу в цьому вітаміні сам. І в додатковому прийомі в лікарських формах не потребує, виняток –жінки в період менопаузи і при лікуванні безпліддя. В цьому випадку, кількість ліпоєвої кислоти помітно знижується і організм потребує додаткової підтримки.
Раніше нутриціолог дала список натуральних жироспалювачів.