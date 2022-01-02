ru ua
Нд, 02 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нутриціолог назвала натуральний компонент для омолодження: в яких продуктах шукати

Новость на русском →
Неділя 02 січня 2022 11:09
Нутриціолог назвала натуральний компонент для омолодження: в яких продуктах шукати Молодильне яблучко знайдено (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Один з найпопулярніших в антиейдж-медицині компонентів – це альфа-ліпоєва кислота (вітамін N).

За словами нутриціолога Анни Гоголевої, саме її зараз активно застосовують для омолодження і детоксикації в усьому світі.

У своєму Instagram вона попередила про небезпеку самопризначення вітамінів і добавок і запропонувала натуральну альтернативу з продуктів харчування.

Збагативши раціон потрібною кількістю корисних продуктів, правильно їх поєднуючи, користі можна отримати більше, ніж від капсул і таблеток, впевнена фахівець.

Вже всі знають, що старіння викликає не що інше, як окислювальний стрес вільними радикалами. Вони мають виражену токсичну дію на різні тканини нашого тіла.

Уявіть собі, кожен процес в організмі закінчується утворенням певної кількості токсинів. Особливо при переробці їжі.

Так ось, ліпоєва кислота покращує енергоресурс клітини і підтримує її нормальний енергетичний обмін.

Ліполева кислота – тіоктова кислота) - це сильний антиоксидант (молодильне яблучко), який в першу чергу спрямований на утилізацію ендогенних (внутрішніх) токсинів.

Нутриціолог назвала натуральний компонент для омолодження: в яких продуктах шукатиКраса і здоров'я (фото: pexels.com)

Липолієва кислота

  • сприяє очищенню тіла як від водорозчинних і від жиророзчинних токсинів,
  • уповільнює процеси старіння,
  • захищає клітини печінки,
  • збільшує запас глікогену в печінці (наш заряд батарейок), впливаючи на рівень енергії в клітині,
  • допомагає контролювати вагу,
  • стимулює обмін холестерину,
  • сприяє зниженню цукру в крові, запобігаючи інсулінрезистентність.

Нутриціолог назвала натуральний компонент для омолодження: в яких продуктах шукати"Молодильне яблучко " знайдено (фото: pexels.com)

У яких продуктах міститься:

  1. Зелений горошок,
  2. томат,
  3. брокколі, білокачанна капуста, брюссельська капуста,
  4. яловичина,
  5. свинина,
  6. яйце,
  7. жито, пшениця, рис,
  8. шампіньйон,
  9. квасоля.

Лайфхак для жінок: ліпоєву кислоту також додають до складу кремів, щоб прибрати темні кола під очима і дрібні зморшки.

І пам'ятайте, здоровий організм здатний повністю задовольнити потребу в цьому вітаміні сам. І в додатковому прийомі в лікарських формах не потребує, виняток –жінки в період менопаузи і при лікуванні безпліддя. В цьому випадку, кількість ліпоєвої кислоти помітно знижується і організм потребує додаткової підтримки.

Раніше нутриціолог дала список натуральних жироспалювачів.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Китайський Новий Рік 2022: коли Тигр вступить в свої права і як потрібно святкувати
Китайський Новий Рік 2022: коли Тигр вступить в свої права і як потрібно святкувати