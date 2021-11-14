Нутрициолог назвала лучшие безопасные добавки для укрепления иммунитета

Безопасные добавки для иммунитета:

Бузина - натуральный иммуностимулятор наших бабушек, помимо этого она сокращает время болезни при ОРВИ. Бузина содержит уникальное природное вещество, которое препятствует проникновению вирусов в здоровую клетку, тем самым блокируя их размножение.

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Аскорбиновая кислота (витамин С) в несколько раз повышает сопротивляемость организма вредоносным бактериям и вирусам. Немаловажно и то, что витамин С способствует производству фагоцитов – особых клеток, уничтожающих микроорганизмы, которые проникают в кровь.

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Эхинацея в своем составе имеет эфирные масла, витамины А, С и Е, органические кислоты, антиоксиданты и такие микроэлементы, как железо, селен, кремний и кальций.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Женьшень. Основные активные компоненты в составе - это гинзенозиды. Больше всего их содержится в шестилетнем красном корейском женьшене. Она также содержит большое количество фенолов, липидов, эссенциальные жирные кислоты, витамины, аминокислоты и минералы. Благодаря этому она нормализует работу систем организма, улучшает самочувствие.

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Пробиотики способствуют укреплению барьерной функции, росту числа клеток слизи кишечника, тем самым помогают регулировать работу иммунной системы.

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Омега-3 имеют решающее значение в укреплении иммунитета, так как входят в состав мембран клеток иммунной системы и способствуют синтезу эйкозаноидов – особых молекул, которые помогают этим клеткам связываться друг с другом. Чем крепче связь – тем лучше сопротивляемость организма различным вирусам, инфекциям и внутренним болезням.

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Нужно помнить, что иммунностимулирующие травы не рекомендуется употреблять людям с аутоиммунными заболеваниями, чтобы не вызвать рост антител.