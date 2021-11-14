Нутриціолог назвала кращі безпечні добавки для зміцнення імунітету

Для оптимальної роботи нашого імунітету вкрай важливі здорове харчування, хороший сон, регулярне фізичне навантаження і зменшення стресу. А добавки можуть допомогти додатково зміцнити імунітет, коли одного здорового способу життя для цього недостатньо.

Безпечні добавки для імунітету:

Бузина - натуральний імуностимулятор наших бабусь, крім цього вона скорочує час хвороби при ГРВІ. Бузина містить унікальну природну речовину, яка перешкоджає проникненню вірусів в здорову клітину, тим самим блокуючи їх розмноження.

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Аскорбінова кислота (вітамін С) у кілька разів підвищує опірність організму шкідливим бактеріям і вірусам. Важливо й те, що вітамін С сприяє виробництву фагоцитів – особливих клітин, що знищують мікроорганізми, які проникають в кров.

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Ехінацея у своєму складі має ефірні масла, вітаміни А, С і Е, органічні кислоти, антиоксиданти і такі мікроелементи, як залізо, селен, кремній і кальцій.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Женьшень. Основні активні компоненти в складі - це гінзенозіди. Найбільше їх міститься в шестирічному червоному Корейському женьшені. Вона також містить велику кількість фенолів, ліпідів, есенціальні жирні кислоти, вітаміни, амінокислоти і мінерали. Завдяки цьому вона нормалізує роботу систем організму, покращує самопочуття.

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Пробіотики сприяють зміцненню бар'єрної функції, зростанню числа клітин слизу кишечника, тим самим допомагають регулювати роботу імунної системи.

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Омега-3 мають вирішальне значення в зміцненні імунітету, так як входять до складу мембран клітин імунної системи і сприяють синтезу ейкозаноїдів – особливих молекул, які допомагають цим клітинам зв'язуватися один з одним. Чим міцніше зв'язок - тим краще опірність організму різним вірусам, інфекціям і внутрішнім хворобам.

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Потрібно пам'ятати, що іммунностимулюючі трави не рекомендується вживати людям з аутоімунними захворюваннями, щоб не викликати зростання антитіл.