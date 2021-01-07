Нутриціолог назвала топ-5 причин постійної стомлюваності і розповіла, як цього уникнути

Доктор Тетяна Лакуста нещодавно докладно розповіла про те, чому однією з умов міцного здоров'я і благополуччя є якісний і регулярний відпочинок.

Варто відстежити момент втоми - і піти відпочивати, щоб ця втома не вилилася в хронічну, впевнена спеціалістка. Тому що, впевнена нутриціолог, постійна втома може призвести до цього.

Нутриціолог Надя Андрєєва впевнена, постійної стомлюваності завжди є свої причини. Вона назвала п'ять з них - і порадила, як з ними впоратися.

"Стомлюваність є поширеним симптомом ряду патологічних станів і серйозних захворювань, але в більшості випадків вона викликана простими факторами способу життя. На щастя, їх часто легко виправити.

Попрацюйте з цими факторами - і енергії буде в рази більше (фото: pixabay.com)

Вживання занадто великої кількості рафінованих вуглеводів

Вживання цукру та оброблених вуглеводів викликають швидке підвищення рівня цукру в крові. Це дає сигнал підшлунковій залозі для вироблення великої кількості інсуліну, щоб вивести цукор з крові і ввести в клітини. Такий сплеск рівня цукру в крові - і його подальше падіння - можуть змусити вас відчути себе виснаженою.

Що робити

На щастя, деякі продукти можуть допомогти впоратися з втомою. Для цього замініть цукор і рафіновані вуглеводи натуральними і органічними продуктами, багатими клітковиною, такими, як овочі і бобові.

Сидячий спосіб життя

Люди, які страждають синдромом хронічної втоми (СХВ) мають низький рівень сили і витривалості, що обмежує їх дієздатність.

Що робити

Фізичні вправи (навіть мінімальні) можуть знизити рівень стомлюваності. Замініть малорухомі режими роботи на активні.

Недосипання

Ваш організм виконує багато функцій під час сну, в тому числі, збереження пам'яті і вироблення гормонів, що регулюють обмін речовин і запас енергії. Дорослій людині для оптимального здоров'я в середньому необхідно сім годин сну щоночі.

Що робити

Головне, сон має бути спокійним і безперервним, щоб мозок зміг пройти всі п'ять етапів кожного циклу сну. Щоб поліпшити кількість та якість вашого сну, лягайте спати приблизно в один і той же час кожен вечір, розслабтеся перед сном і будьте максимально активні протягом дня.

Чутливість до харчових продуктів

Чутливість до харчових продуктів або непереносимість зазвичай викликає такі симптоми, як висип, проблеми з травленням, нежить, головний біль та стомлюваність. Поширена непереносимість таких харчових продуктів: глютен, молочні продукти, яйця, соя і кукурудза.

Що робити

Відстежите, які продукти змушують вас відчувати себе погано. Для цього потрібно бути усвідомленим, коли їсте.

Недостатнє споживання калорій

Споживання занадто малої кількості калорій може викликати крайню стомлюваність. Калорії - це одиниці енергії, що містяться в їжі, ваш організм використовує їх для руху, дихання, терморегуляції", - розповіла Надія.

Що робити. Будуйте свій раціон так, щоб отримувати з їжею всі необхідні речовини, мікроелементи і вітаміни.

Нагадаємо, фахівець з харчування розповіла, як правильно влаштовувати розвантажувальні дні.