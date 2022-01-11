ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нутрициолог назвала три “полезных” продукта, которые мешают вам похудеть

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 13:43
Нутрициолог назвала три “полезных” продукта, которые мешают вам похудеть Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Есть продукты, которые маскируются под здоровые, но на самом деле такими не являются и не то что помогают, а даже мешают вам сбросить лишний вес.

Несколько таких продуктов эксперт по похудению и нутрициолог Катя Медушкина рассекретила в своем Instagram.

Три “полезных” продукта, которые мешают вам похудеть:

1. Йогурты

“Фитнес”, “Лайт”, “Обезжиренный” - какими только надписями ни заманивают нас производители. Я всегда внимательно изучаю состав на этикетке и вам советую. Сахар, красители, ароматизаторы, фрукты непонятной технологической обработки - ничего общего со здоровым питанием.

“0% жира” тоже не равно “здоровье”. Жиры - это строительный материал для нашей гормональной системы и клеточных мембран, и они ДОЛЖНЫ БЫТЬ в рационе. Кроме того, без них не усваиваются важные для здоровья витамины А, D, Е и К. Я покупаю греческий или любой другой йогурт без добавок жирностью до 6%. А для вкуса, если хочется, добавляю к нему фрукты или ягоды.

КБЖУ на 100 г: 66 / 5 / 3.2/ 3.5

Нутрициолог назвала три “полезных” продукта, которые мешают вам похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Сухофрукты

Я люблю их и рекомендую. Это прекрасная замена покупным конфетам и шоколаду. НО! Это не значит, что есть их можно горстями. Сухофрукты - это концентрированная фруктоза, по сути тот же сахар. При сушке фруктов сахара меньше в них не становится, испаряется только влага, и фрукт уменьшается в размере. В этом и подвох. Сколько абрикосов вы можете съесть за один раз? А сколько кураги?

Если вы следите за уровнем сахара в крови и тем более худеете, будьте осторожны. Съесть одну-две-три штучки кураги можно, но никак не 100-200 г.

КБЖУ на 100 г: 215 / 5.2 / 0.3 / 51

3. Фруктовые фреши

Здесь та же история с концентрированной фруктозой. За раз вы съедите максимум 1-2 апельсина, а для стакана фреша понадобится 5 (!). При этом всю полезную клетчатку вы выкидываете и выжимаете в стакан один САХАР!

Я вообще не пью соки, но если вы любите этот напиток, ловите лайфхак. Чтобы снизить гликемическую нагрузку на организм, разбавляйте фруктовые фреши овощными:

75% овощного сока (например, морковь)
25% фруктового (апельсин)

Вкусно так же, а сахара в 3 (!) раза меньше!

КБЖУ на 100 г: 30 / 1 / 0.13 / 6.8

Нутрициолог назвала три “полезных” продукта, которые мешают вам похудетьИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко озвучила топ-8 безвредных для фигуры фруктов, которые можно найти даже зимой.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Советы нутрициолога
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину на несколько дней скует серьезными морозами: где будет до -18
Украину на несколько дней скует серьезными морозами: где будет до -18