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Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой

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Понедельник 10 января 2022 13:48
Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Styler

Фрукты - это готовые перекусы, богатые витаминами, клетчаткой и другими питательными веществами, поддерживающими здоровое питание.

Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, каким фруктам отдать предпочтение в период похудения и для поддержания формы.

Фрукты содержат мало калорий и много клетчатки, что может быть отличным вариантом в момент похудения.

Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Список фруктов для похудения:

1. Грейпфрут — грейпфрут очень низкокалорийен  и богат витаминами А и С
2. Яблоки — богаты клетчаткой и тоже малокалорийны, но для кого-то они сытные, а у кого-то вызывают голод
3. Ягоды — любые ягоды подходят
4. Косточковые фрукты — представляют собой группу сезонных фруктов с мясистым внешним видом и косточкой: персики, нектарины, сливы , вишню и абрикосы.
5. Киви

Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6. Дыня
7. Апельсины
8. Бананы — в момент похудения, многие избегают из-за высокого содержания сахара и калорий. Они действительно более калорийны, чем многие другие фрукты, но они также более богаты питательными веществами: калий , магний, марганец, клетчатку, многочисленные антиоксиданты и витамины A, B6 и C.

Особенно в холодное время года, нужно стараться разнообразить свой рацион разными фруктами, чтобы было вкусно и полезно. Поэтому сейчас акцент на цитрусовые, бананы, яблоки и можно покупать замороженные ягоды для вариантов разнообразия.

Напомним, что ранее натуропат Юлия Алешина рассказала, почему мы переедаем и не чувствуем насыщения.

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