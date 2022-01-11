Нутрициолог назвала три “полезных” продукта, которые мешают вам похудеть

Три “полезных” продукта, которые мешают вам похудеть:

1. Йогурты

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“Фитнес”, “Лайт”, “Обезжиренный” - какими только надписями ни заманивают нас производители. Я всегда внимательно изучаю состав на этикетке и вам советую. Сахар, красители, ароматизаторы, фрукты непонятной технологической обработки - ничего общего со здоровым питанием.

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“0% жира” тоже не равно “здоровье”. Жиры - это строительный материал для нашей гормональной системы и клеточных мембран, и они ДОЛЖНЫ БЫТЬ в рационе. Кроме того, без них не усваиваются важные для здоровья витамины А, D, Е и К. Я покупаю греческий или любой другой йогурт без добавок жирностью до 6%. А для вкуса, если хочется, добавляю к нему фрукты или ягоды.

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КБЖУ на 100 г: 66 / 5 / 3.2/ 3.5



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Сухофрукты

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Я люблю их и рекомендую. Это прекрасная замена покупным конфетам и шоколаду. НО! Это не значит, что есть их можно горстями. Сухофрукты - это концентрированная фруктоза, по сути тот же сахар. При сушке фруктов сахара меньше в них не становится, испаряется только влага, и фрукт уменьшается в размере. В этом и подвох. Сколько абрикосов вы можете съесть за один раз? А сколько кураги?

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Если вы следите за уровнем сахара в крови и тем более худеете, будьте осторожны. Съесть одну-две-три штучки кураги можно, но никак не 100-200 г.

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КБЖУ на 100 г: 215 / 5.2 / 0.3 / 51

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3. Фруктовые фреши

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Здесь та же история с концентрированной фруктозой. За раз вы съедите максимум 1-2 апельсина, а для стакана фреша понадобится 5 (!). При этом всю полезную клетчатку вы выкидываете и выжимаете в стакан один САХАР!

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Я вообще не пью соки, но если вы любите этот напиток, ловите лайфхак. Чтобы снизить гликемическую нагрузку на организм, разбавляйте фруктовые фреши овощными:

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75% овощного сока (например, морковь)

25% фруктового (апельсин)

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Вкусно так же, а сахара в 3 (!) раза меньше!

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КБЖУ на 100 г: 30 / 1 / 0.13 / 6.8

Иллюстративное фото (pexels.com)