Улучшают работу мозга и снижают холестерин: диетолог рассказала о вкусных и полезных продуктах
Морепродукты – это не только вкусно, но и очень полезно. Иногда стоит себя побаловать коктейлем из даров моря, и вот почему.
Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram рассказала о плюсах морепродуктов и поделилась полезным и вкусным рецептом.
Все без исключения морепродукты богаты белком, которого в них больше, чем в мясе, да и переваривается он значительно легче.
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В морепродуктах много полиненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега-3 и Омега-6.
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Они уменьшают риск развития рака, улучшают работу мозга, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови.
Являются источником витаминов, минералов и микроэлементов. Например, креветки содержат много железа, кальция, серы, магния и фосфора. Осьминоги обогащены витаминами группы B и C.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Йод и железо, содержащиеся в морепродуктах поддерживают работу щитовидки и головного мозга.
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И, конечно же, несомненный плюс морепродуктов в их низкой калорийности. На 100 г приходится от 60 до 120 калорий.
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Многие говорят, что морепродукты – это дорого, но в гипермаркетах часто бывают на них акции и скидки.
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А, вообще, самый простой и недорогой способ получить их – съесть морской коктейль (консервированный, не в масле, а в собственном соку). В его состав, как правило, входят креветки, кальмары, мидии и осьминоги, отличный вариант для легкого и полезного ужина, если сделать из него, например, салат с овощами и зеленью.
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Диетолог поделилась вкусным диетическим рецептом блюда из морепродуктов.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Салат из креветок и кальмаров с йогуртом
КБЖУ на 100 г: 85/142/3/1
Ингредиенты:
- Креветки свежемороженые – 6 шт.
- Кальмары свежемороженые – 2 шт.
- Яйцо – 1шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Натуральный йогурт – 2 ст.л.
- Зелень – 10 гр.
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Отвариваем кальмары после закипания воды в течение 3 минут. Остужаем и нарезаем.
- Отвариваем креветки до готовности, нарезаем.
- Яйцо отвариваем вкрутую, чистим и остужаем, а затем мелко нарезаем и добавляем к морепродуктам в тарелку.
- Снимаем кожуру с огурца, нарезаем кубиками.
- Зелень измельчаем ножницами в салат, обстригаем ее прямо над блюдом и добавляем натуральный йогурт.
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