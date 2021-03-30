Нутриціолог розповіла, які солодощі можна їсти при схудненні

Всі ми знаємо, що швидкі вуглеводи це погано для схуднення, але іноді хочеться. Нутриціолог Ольга Усенко розповіла, якими солодощами можна побалувати себе тим, хто худне, щоб це не вплинуло на скидання ваги.

Корисними порадами для тих ласунів, що знижують вагу, експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Відносно найбезпечнішим буде те, що є чистим вуглеводом без зв'язки з жирами, щоб дати можливість просто швидко засвоїтися.



Наприклад: торт це і жири та вуглеводи, а ось зефір про це чистий вуглевод.



Тому можна виділити топ безпечних солодощів:

зефір

мармелад

сухофрукти

фрукти

пастила

сорбет

фруктові чіпси

Далі можна побалувати себе:

шоколадом більше 80% какао

чурчхелою

ПП варіантами солодощів

Цього більш ніж достатньо, щоб балувати себе на правильному харчуванні.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Як часто можна собі дозволити щось з цього списку?

Якщо у вас активне схуднення, тоді намагаємося не частіше разу на тиждень, якщо ми говоримо про сорбет, мармелад, зефір, шоколад, ПП варіанти солодощів і чучу. Все інше буде залежати від ваших схем харчування.



Ну а якщо ви вже досягли свого результату, тоді можна через день себе тішити, головне відстежувати, чи не впливає це на вашу форму.