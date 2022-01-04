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Нутрициолог рассказала, чем лучше всего ужинать: идеальные сочетания продуктов

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Вторник 04 января 2022 19:03
Нутрициолог рассказала, чем лучше всего ужинать: идеальные сочетания продуктов Чем лучше всего ужинать (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Какой должен быть полезный ужин? Чаще всего этот прием пищи вызывает массу вопросов. Что есть? Во сколько? Чем перекусить, если нужно "заморить червячка"?

О правилах идеального ужина, для здоровья и фигуры, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Анна Гоголева.

Основная рекомендация – не ешьте тяжелую пишу на ночь. Идеальный ужин может содержать следующие сочетания:

  • белок + клетчатка + растительные жиры.⠀

Я рекомендую выбирать легкий белок, то есть, не мясо, а рыбу, морепродукты, растительный белок (чечевица, нут). Оставьте мясо на обед, если вы его употребляете.

Если преследуете цель набрать вес или у вас нет нужды восстановить работу поджелудочной железы, тогда можете ужинать по формуле:

  • белок + клетчатка + сложные углеводы.

Если просто поддерживаете вес и с обменом веществ у вас все хорошо, то для вас формула:

  • белок + клетчатка.

Нутрициолог рассказала, чем лучше всего ужинать: идеальные сочетания продуктовА вот тяжелую пищу на ночь лучше не есть (фото: pexels.com)

Правила здорового ужина

  1. Не стоит употреблять на ужин продукты, у которых высокий инсулиновый индекс (фрукты, фруктовые салаты, кисломолочная продукция: творожок или йогурт, каши с фруктами и ягодами, сладкие овощи и корнеплоды).
  2. Ужинайте за 4-5 часов до сна. Помните, что поздний, неправильный ужин приводит к нехватке жиросжигающих гормонов, сбивает работу ЖКТ, а также делает вас уставшими и лишает сил на следующий день!
  3. Но помните, что ужин в 17.00 для тех, кто ложиться спать после 00:00 – также не лучший вариант, так как это приведет к замедлению обмена веществ, отложению жировой ткани и потери мышечной массы тела.

Нутрициолог рассказала, чем лучше всего ужинать: идеальные сочетания продуктов

Салат на ужин (фото: pexels.com)

Вариант здорового ужина: пример⠀

Листовой салат с огурцами / яйцом и креветками

Ингредиенты:

  • листовая зелень (можно китайскую капусту),
  • зеленый лук и репчатый лук,
  • 1 вареное яйцо,
  • отварные креветки (или другие морепродукты),
  • оливковое масло для заправки,
  • 1 ст. ложка семян кунжута или черного тмина.

Раньше нутрициолог рассказала, что делать, чтобы любой вирус обошел вас стороной.

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