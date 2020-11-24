Нутрициолог рассказала, почему многие диеты не работают: все дело в стрессовых триггерах

Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем. Нутрициолог советует питаться правильно, тогда и проблем со здоровьем и фигурой будет меньше. Например, она перечислила продукты, которые стоит есть в сезон холодов.

А вот многие диеты, которыми люди "мучают" организмы, в итоге могут не дать никаких результатов. Надя рассказала, почему так происходит.

Не заедать стресс - и диета сработает (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Почему большинство диет не работают? Нейропсихология изучает причины переедания и набора веса достаточно недавно, но мы уже знаем, что одной из главных причин, почему люди переедают или набирают вес после похудения, – это ответная реакция на стресс.

Дело в том, что наша борьба с едой (точнее с перееданием и зависимостью от продуктов) берет корни в эмоциональной части мозга, именно в той части, которая реагирует на стресс.

Исходя из этого получается, что одна из главных причин почему люди переедают или набирают вес, потерянный после диет, – это то что они изначально не поменяли нейронные пути, которые в стрессовых обстоятельствах заставляют их есть продукты-триггеры (продукты, которым вы не можете сказать "нет").

Многие программы по потере веса не фокусируются на том, чтобы создавать новые нейронные пути и новые навыки работы со стрессом.

Но учитывая то окружение, в котором мы живем – невероятно занятой график, огромный список дел и частое напряжение в течение дня, многие из нас сформировали шаблонные реакции на напряжение и эмоциональный ментальный стресс, которые заключаются в том чтобы потянуться за успокаивающей любимой едой. И на данный момент мы просто являемся рабами этого старого шаблона, который запускает определенные химические и электрические импульсы, которые заставляют нас действовать так как мы привыкли.

То есть мы имеем дело с отработанным за долгие годы паттерном, который проявляет себя в стрессовых ситуациях.

Поэтому, чтобы похудеть и долговременно поддерживать здоровый вес, надо начинать не со смены питания, а с того, чтобы поменять нейронные пути у нас в головном мозге, которые запускают процессы переедания.

Именно этим занимаются ученые в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Они предложили участникам отметить в течение дня моменты, в которые у них появляется тяга к определенным продуктам. Такая тяга является знаком того, что запустился определенный нейронный путь. Когда этот процесс запускался, они дали участникам некоторые практики, которые помогали мозгу проработать стресс и напряжение в более благоприятном ключе, но самое главное, что без еды. Никто не мешает нам поставить свой личный эксперимент по перепрограммированию своих нейронных путей.

Попытайтесь заметить, что, скорее всего, срыв на какой-то конкретный продукт или переедание происходит в одинаковом эмоциональном состоянии. К этому состоянию приводят одни и те же события. Важно отследить событие и начало эмоциональной реакции на него. А затем стоит заменить вкусность "эмоциональной" сладостью - объятия с ребенком, приятная музыка, поход в спа, выберите свой личный способ. Любой из них повысит уровень окситоцина и вы почувствуете себя в безопасноти, у вас появится возможность выбрать съесть любимый десерт или поесть домашней теплой еды", - написала Надя.

Специалист напомнила, что крайне важно эти традиции перевести в обычный образ жизни и пообещала рассказать об этом периоде больше. Напомним, ранее нутрициолог рассказала, как научить ребенка есть овощи.