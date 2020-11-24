Нутриціолог розповіла, чому багато які дієти не працюють: вся справа в стресових тригерах

Надя Андрєєва - фахівець з харчування із 10-річним стажем. Нутриціолог радить харчуватися правильно, тоді і проблем зі здоров'ям і фігурою буде менше. Наприклад, вона перерахувала продукти, які варто їсти в сезон холодів.

А ось багато дієти, якими люди "мучать" організми, в підсумку можуть не дати жодних результатів. Надя розповіла, чому так відбувається.

Не заїдати стрес - і дієта спрацює (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Чому більшість дієт не працюють? Нейропсихологія вивчає причини переїдання і набору ваги досить недавно, але ми вже знаємо, що однією з головних причин, чому люди переїдають або набирають вагу після схуднення, – це реакція на стрес.

Справа в тому, що наша боротьба з їжею (точніше з переїданням і залежністю від продуктів) бере коріння в емоційній частині мозку, саме в тій частині, яка реагує на стрес.

Виходячи з цього, одна з головних причин чому люди переїдають або набирають вагу, втрачений після дієт, – це те, що вони спочатку не поміняли нейронні шляхи, які в стресових обставинах змушують їх їсти продукти-тригери (продукти, яким ви не можете сказати "ні").

Багато програми втрати ваги не фокусуються на тому, щоб створювати нові нейронні шляхи і нові навички роботи зі стресом.

Але враховуючи те оточення, в якому ми живемо – неймовірно зайнятий графік, величезний список справ і часте напруга протягом дня, багато хто з нас сформували шаблонні реакції на напругу і емоційний ментальний стрес, які полягають в тому щоб потягнутися за заспокійливою улюбленою їжею. І на даний момент ми просто є рабами цього старого шаблону, який запускає певні хімічні і електричні імпульси, що змушують нас діяти так, як ми звикли.

Тобто ми маємо справу з відпрацьованим за довгі роки паттерном, який проявляє себе в стресових ситуаціях.

Тому, щоб схуднути і тривалий час підтримувати здорову вагу, треба починати не зі зміни харчування, а з того, щоб поміняти нейронні шляхи у нас в головному мозку, які запускають процеси переїдання.

Саме цим займаються вчені в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско. Вони запропонували учасникам відзначити протягом дня моменти, які у них з'являється тяга до певних продуктів. Така тяга є знаком того, що запустився певний нейронний шлях. Коли цей процес запускався, вони дали учасникам деякі практики, які допомагали мозку опрацювати стрес - і напруга в більш сприятливому напрямі, але найголовніше, що без їжі. Ніхто не заважає нас поставити свій особистий експеримент по перепрограмуванню своїх нейронних шляхів.

Спробуйте зауважити, що, швидше за все, зрив на якийсь конкретний продукт або переїдання відбувається в однаковому емоційному стані. До цього стану приводять одні і ті ж події. Важливо відстежити подію і початок емоційної реакції на неї. А потім варто замінити смакоту "емоційною" солодкістю - обійми з дитиною, приємна музика, похід в спа, виберіть свій особистий спосіб. Будь-який з них підвищить рівень окситоцину і ви відчуєте себе у безпеці, у вас з'явиться можливість вибрати з'їсти улюблений десерт або поїсти домашньої теплої їжі", - написала Надя.

Фахівець нагадала, що вкрай важливо ці традиції перевести у звичайний спосіб життя і пообіцяла розповісти про цей період більше. Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, як навчити дитину їсти овочі.