Нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не толстея: здоровая тарелка
Что есть, чтобы не толстеть? Как питаться, чтобы кожа и волосы были красивыми? Нутрициологи уверены: чтобы сохранить здоровье, молодость, красоту и стройность надолго, есть стоит по принципу здоровой тарелки.
Что это значит, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.
Что такое здоровая тарелка
Итак, тарелку условно делим на две части. Половину заполняем овощами / фруктами, а вторую делим еще на две части – и заполняем ее белками и углеводами.
На здоровой тарелке есть место и мясу, и зелени (фото: pexels.com)
Рекомендации по продуктам и приготовлению
1. Полезные белки – ¼ тарелки
- Ежедневно употребляйте 1-2 куриных или перепелиных яйца.
- Рыбу лучше выбирать морскую, так как в ней содержится Омега-3.
2. Сложные углеводы – ¼ тарелки
- Цельнозерновые злаки должны составлять не более 50% от общего количества углеводов за день.
- Попробуйте в приготовлении различные виды муки.
- Добавьте к салатам орехи или семена.
3. Овощи и фрукты – ½ тарелки
- Старайтесь есть 5 порций овощей в день (~300 грамм).
- Фрукты идеально подойдут для перекуса или десерта (~150 грамм).
4. Жиры
- Масла выбираем нерафинированные, холодного отжима.
При таком питании себя не нужно ограничивать в жирах (фото: pexels.com)
Как готовить
- Овощи и фрукты лучше есть свежими.
- Для приготовления отдаем предпочтение варке, запеканию, тушению, готовке на гриле или в пароварке. Жареное лучше исключить.
- Стараемся минимизировать потребление соли и сахара.
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