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Нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не толстея: здоровая тарелка

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 20:01
Нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не толстея: здоровая тарелка Что такое здоровая тарелка (фото: instagramcom/julia.healthblog)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что есть, чтобы не толстеть? Как питаться, чтобы кожа и волосы были красивыми? Нутрициологи уверены: чтобы сохранить здоровье, молодость, красоту и стройность надолго, есть стоит по принципу здоровой тарелки.

Что это значит, рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.

Что такое здоровая тарелка

Итак, тарелку условно делим на две части. Половину заполняем овощами / фруктами, а вторую делим еще на две части – и заполняем ее белками и углеводами.

Нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не толстея: здоровая тарелкаНа здоровой тарелке есть место и мясу, и зелени (фото: pexels.com)

Рекомендации по продуктам и приготовлению

1. Полезные белки – ¼ тарелки

  • Ежедневно употребляйте 1-2 куриных или перепелиных яйца.
  • Рыбу лучше выбирать морскую, так как в ней содержится Омега-3.

2. Сложные углеводы – ¼ тарелки

  • Цельнозерновые злаки должны составлять не более 50% от общего количества углеводов за день.
  • Попробуйте в приготовлении различные виды муки.
  • Добавьте к салатам орехи или семена.

3. Овощи и фрукты – ½ тарелки

  • Старайтесь есть 5 порций овощей в день (~300 грамм).
  • Фрукты идеально подойдут для перекуса или десерта (~150 грамм).

4. Жиры

  • Масла выбираем нерафинированные, холодного отжима.

Нутрициолог рассказала, как есть все подряд, не толстея: здоровая тарелкаПри таком питании себя не нужно ограничивать в жирах (фото: pexels.com)

Как готовить

  1. Овощи и фрукты лучше есть свежими.
  2. Для приготовления отдаем предпочтение варке, запеканию, тушению, готовке на гриле или в пароварке. Жареное лучше исключить.
  3. Стараемся минимизировать потребление соли и сахара.

Раньше нутрициолог рассказала, какой бутерброд особенно полезен для женского здоровья.

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