Нутриціолог розповіла, як їсти все підряд, не товстіючи: здорова тарілка
Що їсти, щоб не товстіти? Як харчуватися, щоб шкіра і волосся були красивими? Нутриціологи впевнені: щоб зберегти здоров'я, молодість, красу і стрункість надовго, їсти варто за принципом здорової тарілки.
Що це означає, розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.
Що таке здорова тарілка
Отже, тарілку умовно ділимо на дві частини. Половину заповнюємо овочами / фруктами, а другу ділимо ще на дві частини – і заповнюємо її білками і вуглеводами.
На здоровій тарілці є місце і для м'яса, і для зелені (фото: pexels.com)
Рекомендації з продуктів та приготування
1. Корисні білки – ¼ тарілки
- Щодня вживайте 1-2 курячих або перепелиних яйця.
- Рибу краще вибирати морську, так як в ній міститься Омега-3.
2. Складні вуглеводи – ¼ тарілки
- Цільнозернові злаки повинні становити не більше 50 % від загальної кількості вуглеводів за день.
- Спробуйте в приготуванні різні види борошна.
- Додайте до салатів горіхи або насіння.
3. Овочі та фрукти – ½ Ттарілки
- Намагайтеся їсти 5 порцій овочів в день (~300 грам).
- Фрукти ідеально підійдуть для перекусу або десерту (~150 грам).
4. Жир
- Масла вибираємо нерафіновані, холодного віджиму.
При такому харчуванні себе не потрібно обмежувати в жирах (фото: pexels.com)
Як готувати
- Овочі та фрукти краще їсти свіжими.
- Для приготування віддаємо перевагу варінню, запіканню, тушкуванню, готуванні на грилі або в пароварці. Смажене краще виключити.
- Намагаємося мінімізувати споживання солі і цукру.
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