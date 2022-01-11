Нутриціолог розповіла, як їсти все підряд, не товстіючи: здорова тарілка

Що їсти, щоб не товстіти? Як харчуватися, щоб шкіра і волосся були красивими? Нутриціологи впевнені: щоб зберегти здоров'я, молодість, красу і стрункість надовго, їсти варто за принципом здорової тарілки.

Що це означає, розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.

Що таке здорова тарілка

Отже, тарілку умовно ділимо на дві частини. Половину заповнюємо овочами / фруктами, а другу ділимо ще на дві частини – і заповнюємо її білками і вуглеводами.

На здоровій тарілці є місце і для м'яса, і для зелені (фото: pexels.com)

Рекомендації з продуктів та приготування

1. Корисні білки – ¼ тарілки

Щодня вживайте 1-2 курячих або перепелиних яйця.

Рибу краще вибирати морську, так як в ній міститься Омега-3.

2. Складні вуглеводи – ¼ тарілки

Цільнозернові злаки повинні становити не більше 50 % від загальної кількості вуглеводів за день.

Спробуйте в приготуванні різні види борошна.

Додайте до салатів горіхи або насіння.

3. Овочі та фрукти – ½ Ттарілки

Намагайтеся їсти 5 порцій овочів в день (~300 грам).

Фрукти ідеально підійдуть для перекусу або десерту (~150 грам).

4. Жир

Масла вибираємо нерафіновані, холодного віджиму.

При такому харчуванні себе не потрібно обмежувати в жирах (фото: pexels.com)

Як готувати