Нутрициолог рассказала, как вернуть коже тонус и убрать морщины: вместо уколов красоты
Красивая, гладкая и упругая, кожа. Чего только не делают девушки ради нее! Оказывается, вместо салонов и уколов красоты стоит обратиться к… правильному питанию.
Об этом в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Анна Гоголева.
"Можем ли мы, как настоящие волшебники, влиять на состояние нашей кожи? И не так, чтобы просто прыщ убрать или черные точки на носу?! А так, чтобы и коллаген кожи улучшить, и эластичность, и структуру, сделать ее гладкой? И нет, я говорю не о чудодейственных кремах, мазях или коллагене в баночках!
Я говорю о простых возможностях тела. Он контролирует алифатические кислоты, пептидные связи, скорость протекания разных процессов (в том числе, старения)", – рассказала Анна.
Антиоксиданты (фото: pexels.com)
Увы, полностью стереть понятие старения еще никому не удалось, а вот предотвратить преждевременное изменение кожи – 100 % возможно.
Девушки и женщины, меняющие свой образ жизни и питание, даже не подозревают, что кожа может вернуть упругость так быстро, призналась нутрициолог.
"Муж сказал, что моя кожа так изменилась, что хочется ее постоянно гладить!, – говорит Анна. Разве это не показатель?!".
И черные точки, и акне, и воспаление, и ранние морщины, и серый цвет лица, и расширенные поры, и потерю тонуса – все это решаемая задача тела!
Что нужно для красивой молодой кожи
- разгрузка организма и органов-фильтров (печени, кишечника (слышали про связь СРК или мальабсорбции с сыпью и воспалениями на коже – это правда),
- включение в рацион продуктов для красоты (антиоксидантов),
- контроль поступления белков,
- регуляция некоторых пищевых ферментов,
- витаминно-минеральный баланс кожи,
- лимфодренаж,
- работа с порами и микрофлорой кожи.
В общем задач много! Но результат быстрый, заметный и навсегда, в отличие от уколов, мазей и других средств.
Раньше нутрициолог назвала один из главных компонентов для омоложения кожи.