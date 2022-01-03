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Нутрициолог рассказала, как вернуть коже тонус и убрать морщины: вместо уколов красоты

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Понедельник 03 января 2022 19:09
Нутрициолог рассказала, как вернуть коже тонус и убрать морщины: вместо уколов красоты Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Красивая, гладкая и упругая, кожа. Чего только не делают девушки ради нее! Оказывается, вместо салонов и уколов красоты стоит обратиться к… правильному питанию.

Об этом в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала нутрициолог и диетолог Анна Гоголева.

"Можем ли мы, как настоящие волшебники, влиять на состояние нашей кожи? И не так, чтобы просто прыщ убрать или черные точки на носу?! А так, чтобы и коллаген кожи улучшить, и эластичность, и структуру, сделать ее гладкой? И нет, я говорю не о чудодейственных кремах, мазях или коллагене в баночках!

Я говорю о простых возможностях тела. Он контролирует алифатические кислоты, пептидные связи, скорость протекания разных процессов (в том числе, старения)", – рассказала Анна.

Нутрициолог рассказала, как вернуть коже тонус и убрать морщины: вместо уколов красотыАнтиоксиданты (фото: pexels.com)

Увы, полностью стереть понятие старения еще никому не удалось, а вот предотвратить преждевременное изменение кожи – 100 % возможно.

Девушки и женщины, меняющие свой образ жизни и питание, даже не подозревают, что кожа может вернуть упругость так быстро, призналась нутрициолог.

"Муж сказал, что моя кожа так изменилась, что хочется ее постоянно гладить!, – говорит Анна. Разве это не показатель?!".

И черные точки, и акне, и воспаление, и ранние морщины, и серый цвет лица, и расширенные поры, и потерю тонуса – все это решаемая задача тела!

Что нужно для красивой молодой кожи

  • разгрузка организма и органов-фильтров (печени, кишечника (слышали про связь СРК или мальабсорбции с сыпью и воспалениями на коже – это правда),
  • включение в рацион продуктов для красоты (антиоксидантов),
  • контроль поступления белков,
  • регуляция некоторых пищевых ферментов,
  • витаминно-минеральный баланс кожи,
  • лимфодренаж,
  • работа с порами и микрофлорой кожи.

В общем задач много! Но результат быстрый, заметный и навсегда, в отличие от уколов, мазей и других средств.

Раньше нутрициолог назвала один из главных компонентов для омоложения кожи.

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