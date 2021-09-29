Нутрицолог научила, как гарантированно избавиться от неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта - галитоз, доставляет жуткий дискомфорт для человека у которого этот запах есть, но особенно для окружающих.
Нутрициолог Лачина Джанкулиева рассказала в Instagram о распространенных причинах этого неприятного проявления и предложила способы решения.
Обычно в этом случае человек пробует все ополаскиватели для рта и спреи, но мы ведь с вами за решение проблемы, без маскировки симптомов.
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Причины запаха изо рта:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Самая распространенная причина - рост патогенной микрофлоры во рту. Чтобы решить проблемы с зубами и ЛОР-заболеваниями стоит посетить стоматолога и отоларинголога.
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Для восстановления микрофлоры для начала нужно подавить патогенную флору.
Каждое утро, как проснулись полощите рот кокосовым маслом 15 минут - Oil pulling. В кокосовом масле есть капроновая кислота, монолаурин, которые обладают противогрибковыми, бактерицидными свойствами.
Oil pulling следует делать утром натощак, прямо перед тем, как почистить зубы. Наберите в рот 1-2 чайные ложки масла и полощите от 5 до 20 минут. После обязательно выплюньте масло. В завершение пару раз прополощите рот теплой водой.
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Для восстановления дружественной микрофлоры рта можно использовать специальные жевательные пробиотики. И не забывайте на всю нашу микробиоту влияет то, что мы едим, поэтому, сначала всегда нужно пересмотреть питание.
Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус рассказала об особенностях рациона в холодное время года.