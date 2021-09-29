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Нутрицолог навчила, як гарантовано позбутися неприємного запаху з рота

Автор: Ольвія Агаркова

Неприємний запах з рота - галітоз, доставляє страшний дискомфорт для людини у якого цей запах є, але особливо для оточуючих.

Нутриціолог Лачіна Джанкулієва розповіла в Instagram про поширені причини цього неприємного прояву і запропонувала способи вирішення.

Зазвичай в цьому випадку людина пробує всі ополіскувачі для рота і спреї, але ми ж з вами за вирішення проблеми, без маскування симптомів.

Причини запаху з рота:

  • Порушення мікрофлори рота
  • Карієс
  • ЛОР-захворювання, пробки на мигдалинах
  • Хвороби шлунково-кишкового тракту
  • Низька кислотність шлункового соку, як наслідок неперетравлення білка, який далі гниє в шлунково-кишковому тракті

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найпоширеніша причина - зростання патогенної мікрофлори в роті. Щоб вирішити проблеми з зубами і ЛОР-захворюваннями варто відвідати стоматолога і отоларинголога.

Для відновлення мікрофлори для початку потрібно придушити патогенну флору.

Щоранку, як прокинулися полощіть рот кокосовим маслом 15 хвилин - Oil pulling. У кокосовій олії є капронова кислота, монолаурин, які володіють протигрибковими, бактерицидними властивостями.

Oil pulling слід робити вранці натщесерце, прямо перед тим, як почистити зуби. Наберіть в рот 1-2 чайні ложки олії і полощіть від 5 до 20 хвилин. Після обов'язково виплюньте олію. На завершення пару раз прополощіть рот теплою водою.

Для відновлення дружньої мікрофлори рота можна використовувати спеціальні жувальні пробіотики. І не забувайте на всю нашу мікробіоту впливає те, що ми їмо, тому, спочатку завжди потрібно переглянути харчування.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Фус розповіла про особливості раціону в холодну пору року.

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дієтологЗдорове харчування