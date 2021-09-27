Нужен только детям и пожилым: врач назвала неизвестную правду о витамине D

Витамин D3 отвечает за:

Формирование костей

Обмен веществ

Работу иммунной и эндокринной систем

А также он увеличивает способность организма бороться с инфекциями

Снижает количество простудных заболеваний

Не только детям, но и взрослым (фото: pexels.com)

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Дефицит витамина D3 приводит к

Снижению иммунитета

Хронической усталости

Боли в мышцах

Депрессии и апатии

Развитию рахита у маленьких детей и остеопорозу у взрослых

Нельзя провести на солнце целый день (фото: pexels.com)

Заблуждения о витамине D3

1. Для поддержания нормы витамина D3 достаточно регулярно бывать на солнце.

Это не так. Чтобы получить дневную дозу, нужно пробыть на солнце весь день. Это вредно и может спровоцировать преждевременное старение или даже рак кожи.

2. Витамин D нужен только детям и пожилым людям.

Это не так. Витамин D нужен всем для поддержания здоровья. Это прогормон, от которого зависит работа почти всех органов и систем.

Сколько нужно витамина D?

Суточная норма определяется после сдачи анализа 25-ОН:

Оптимальный уровень 60-80 нг/мл

Без анализа для профилактики 2000-4000 МЕ/сутки

Прием Витамина D3 особенно важен в осенне-зимний период.