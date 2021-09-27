Нужен только детям и пожилым: врач назвала неизвестную правду о витамине D

Холекальциферол (витамин D3) - это витамин, который синтезируется у нас в организме под воздействием ультрафиолета или поступает вместе с пищей.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram назвала неизвестную правду об этом витамине. Оказывается, он крайне нужен не только детям и пожилым людям, как это обычно принято было считать.⠀
Витамин D3 отвечает за:
Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла
Дефицит витамина D3 приводит к
Нельзя провести на солнце целый день (фото: pexels.com)
1. Для поддержания нормы витамина D3 достаточно регулярно бывать на солнце.
Это не так. Чтобы получить дневную дозу, нужно пробыть на солнце весь день. Это вредно и может спровоцировать преждевременное старение или даже рак кожи.
2. Витамин D нужен только детям и пожилым людям.
Это не так. Витамин D нужен всем для поддержания здоровья. Это прогормон, от которого зависит работа почти всех органов и систем.
Сколько нужно витамина D?
Суточная норма определяется после сдачи анализа 25-ОН:
Оптимальный уровень 60-80 нг/мл
Без анализа для профилактики 2000-4000 МЕ/сутки
Прием Витамина D3 особенно важен в осенне-зимний период.
Раньше нутрициолог рассказала, как легко ускорить метаболизм осенью.