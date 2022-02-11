Нужен на каждой кухне: один простой продукт, который легко улучшит пищеварение

Усиление иммунитета и одновременно улучшение пищеварения – масло гхи несет в себе так много пользы, что специалисты по питанию советуют каждому завести баночку с этим маслом на своей кухне.
Гхи, или ги – это разновидность очищенного топленого масла, которое называют ценнейшим продуктом, пришедшим из Аюрведы, системы альтернативной медицины из Индии.
Оно широко используется в Южной Азии: как в приготовлении пищи, так и для лечения.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о здоровом питании рассказала, как использовать это масло в быту.
Если зимой посещает плохое настроение и проблемы с пищеварением или обменом веществ, боли в суставах или пояснице, простуды и холод в конечностях, то употребление Гхи внутрь с любой пищей снимает или облегчает эти симптомы. Идеально гхи подходит для жарки и выпечки, т.к. не выделяет канцерогенов.
Эффективное средство, которое при регулярном употреблении даст результат уже через неделю. Смешайте масло гхи с медом, грецкими или кедровыми орешками, миндалем, сухофруктами (любыми, какие нравятся), корицей, шафраном, кардамоном и фенхелем.
Если добавить к смеси ряженку или сметану, то получится полноценный завтрак, которым желательно ограничиться на время стимулирования иммунитета.
Употребление масла помогает справляться с апатией и эмоциональной пассивностью, увеличивает стрессоустойчивость и работоспособность, помогает с концентрацией, улучшает память и быстроту мышления. И в целом повышает настроение!
Принимая 1-2 чайные ложки в день, можно улучшить зрение.
Если появился зуд, покраснение или инфекция глаз, то масло гхи нужно смешать с трифалой (это аюрведический травяной препарат и главная гордость аюрведы) и использовать наружно на веки.
Здесь важна регулярность, ведь масло – не таблетка. Чтобы результат появился и чтобы он был стойким, нужно ежедневно втирать небольшое количество масла в виски, ноги и руки.
Да, его можно использовать для массажа, это полезно как для организма в целом, так и хорошо влияет на состояние кожи. Главное не переборщить. Подмешайте чайную ложку гхи к массажному маслу. Такой массаж лучше делать на ночь, он хорошо поможет расслабиться.
Здесь все просто: на ночь перед сном выпивайте стакан теплого молока с одной ложкой масла гхи.
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