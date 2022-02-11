Потрібен на кожній кухні: один простий продукт, який легко поліпшить травлення

Посилення імунітету і одночасно поліпшення травлення – масло дхі несе в собі так багато користі, що фахівці з харчування радять кожному завести баночку з цим маслом на своїй кухні.
Дхі, або гі – це різновид очищеного топленого масла, яке називають найціннішим продуктом, що прийшов з аюрведи, системи альтернативної медицини з Індії.
Воно широко використовується в Південній Азії: як в приготуванні їжі, так і для лікування.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування розповіла, як використовувати це масло в побуті.
Якщо взимку відвідує поганий настрій і проблеми з травленням або обміном речовин, болі в суглобах або попереку, застуди і холод в кінцівках, то вживання дхі всередину з будь-якою їжею знімає або полегшує ці симптоми. Ідеально дхі підходить для смаження і випічки, тому що не виділяє канцерогенів.
Ефективний засіб, який при регулярному вживанні дасть результат вже через тиждень. Змішайте масло дхі з медом, волоськими або кедровими горішками, мигдалем, сухофруктами (будь-якими, які подобаються), корицею, шафраном, кардамоном і фенхелем.
Якщо додати до суміші ряжанку або сметану, то вийде повноцінний сніданок, яким бажано обмежитися на час стимулювання імунітету.
Вживання масла допомагає справлятися з апатією і емоційною пасивністю, збільшує стресостійкість і працездатність, допомагає з концентрацією, покращує пам'ять і швидкість мислення. І в цілому підвищує настрій!
Приймаючи 1-2 чайні ложки в день, можна поліпшити зір.
Якщо з'явився свербіж, почервоніння або інфекція очей, то масло дхі потрібно змішати з трифалою (це аюрведичний трав'яний препарат і головна гордість аюрведи) і використовувати зовнішньо на повіки.
Тут важлива регулярність, адже масло – не таблетка. Щоб результат з'явився і щоб він був стійким, потрібно щодня втирати невелику кількість масла в віскі, ноги і руки.
Так, його можна використовувати для масажу, це корисно як для організму в цілому, так і добре впливає на стан шкіри. Головне не переборщити. Підмішайте чайну ложку дхі до масажного масла. Такий масаж краще робити на ніч, він добре допоможе розслабитися.
Тут все просто: на ніч перед сном випивайте склянку теплого молока з однією ложкою дхі.
Раніше нутриціолог розповіла, як домогтися стрункості без дієт.