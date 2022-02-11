Потрібен на кожній кухні: один простий продукт, який легко поліпшить травлення

Таке масло легко приготувати самим (фото: instagram.com/biotorium)

Як приготувати масло кхі

Потрібно взяти шматок вершкового масла, чистого (без домішок інших жирів і свіже, не прогіркле, бажано, з перевірених ферм, де корови у вільному випасі). Помістіть масло в товстостінний посуд. Найкраще, якщо вже розтале масло буде заповнювати не більше половини, 1/3 каструлі. Поки масло тане і не почало піниться, полум'я повинно бути середньої сили. Візьміть велику ложку і додаткову ємність і знімайте піну, складаючи її в цю ємність. В цей час потрібно знизити температуру і продовжувати готувати. Поступово масло стане прозорим і, в процесі кипіння, пластівці білого залишку почнуть підніматися до верху. Поступово піна зійде, і пластівці стануть більш щільними. В цей час будьте обережні: є великий ризик, що ці пластівці осаду почнуть прикипати до дна і зіпсують масло гаром. Продовжуйте помішувати масло ще 5-7 хвилин, поки топлене масло не придбає бурштиновий колір, який вказує на повну готовність продукту. Час приготування 15-20 хвилин. Далі потрібно процідити топлене масло через 2 шари марлі. Проціджене таким чином масло, перебуваючи в темному місці і герметичному посуді, не псується тривалий час. Важливо: приготування даного масла потрібно вести в доброму настрій, зі спокійною музикою і хорошими думками.

Яке масло – найкорисніше (фото: pexels.com)

Дхі взимку

Якщо взимку відвідує поганий настрій і проблеми з травленням або обміном речовин, болі в суглобах або попереку, застуди і холод в кінцівках, то вживання дхі всередину з будь-якою їжею знімає або полегшує ці симптоми. Ідеально дхі підходить для смаження і випічки, тому що не виділяє канцерогенів.

Дхі – як засіб для імунітету

Ефективний засіб, який при регулярному вживанні дасть результат вже через тиждень. Змішайте масло дхі з медом, волоськими або кедровими горішками, мигдалем, сухофруктами (будь-якими, які подобаються), корицею, шафраном, кардамоном і фенхелем.

Якщо додати до суміші ряжанку або сметану, то вийде повноцінний сніданок, яким бажано обмежитися на час стимулювання імунітету.

Дхі – як засіб від стресу і втоми

Вживання масла допомагає справлятися з апатією і емоційною пасивністю, збільшує стресостійкість і працездатність, допомагає з концентрацією, покращує пам'ять і швидкість мислення. І в цілому підвищує настрій!

Це масло століттями застосовували для піготовленія їжі і для лікування в Індії (фото: instagram.com/biotorium)

Дхі для очей

Приймаючи 1-2 чайні ложки в день, можна поліпшити зір.

Якщо з'явився свербіж, почервоніння або інфекція очей, то масло дхі потрібно змішати з трифалою (це аюрведичний трав'яний препарат і головна гордість аюрведи) і використовувати зовнішньо на повіки.

Дхі від головного болю

Тут важлива регулярність, адже масло – не таблетка. Щоб результат з'явився і щоб він був стійким, потрібно щодня втирати невелику кількість масла в віскі, ноги і руки.

Дхі для масажу

Так, його можна використовувати для масажу, це корисно як для організму в цілому, так і добре впливає на стан шкіри. Головне не переборщити. Підмішайте чайну ложку дхі до масажного масла. Такий масаж краще робити на ніч, він добре допоможе розслабитися.

Дхі при запорах

Тут все просто: на ніч перед сном випивайте склянку теплого молока з однією ложкою дхі.