Не нужно есть ягоды килограммами: нутрициолог рассказала, чем полезен витаминный чай

Нутрициолог с 10-летним стажем Надя Андреева недавно перечислила продукты, которые вредят коже. Их стоит убрать из рациона, так как они могут вызывать акне или угревую сыпь.

Список продуктов, от которых лучше отказаться, ищите здесь.

А вот на что сделать упор, особенно - в зимнее время года, когда витаминов может не хватать, так это на витаминные чаи, - уверена специалистка.

"Если посмотреть на любой подход в питании: веганский, вегетарианский, низкоуглеводный, кето-диета - одна из общих рекомендаций, которой будут придерживаться все эксперты, не зависимо от ваших убеждений в области питания, - это то, что ягоды замечательное добавление к рациону, которое поддерживает ваше здоровье и активное долголетие", - рассказала Надя.

Причина этому, что они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, рассказала Андреева.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Ягоды содержат почти столько же клетчатки, сколько и бобовые, но при этом намного мягче воздействуют на ЖКТ.

Также ягоды содержат намного меньше сахара, чем многие фрукты и больше клетчатки. За счет этого вероятность того, что вы испытаете резкий скачок уровня сахара в крови намного меньше.

Регулярное использование ягод в питании поддерживает сердечно-сосудистую систему и защищает ее от окислительного стресса, снижает давление и снижает уровень воспалительных агентов в крови, уменьшает риск развития диабета второго типа и поддерживает здоровье мозга и глаз", - рассказала Надя.

Она напомнила, что необязательно есть ягоды килограммами. Витаминные чаи из ягод и специй будут обладать поддерживающим и даже терапевтическим действием. По вкусу такие волшебные чаи понравятся даже малышам.



"Напрмиер, облепиховый чай. Свойства облепихи граничат с чудесами. В ней содержится огромное количество витаминов, минералов, антиоксидантов, белков и клетчатки. Так, витамина С в ней в 9−12 раз больше, чем в цитрусовых.

Ягоды облепихи содержат калий, кальций, магний, железо и фосфор, незаменимые аминокислоты, каротиноиды, а также большое количество фолата, биотина и витаминов В1, В2, В6, С и Е.

В традиционной медицине облепиха используется в безграничном количестве профилактических и терапевтических рецептах",- рассказала специалистка.

Как делать облепиховый чай:

Ингредиенты: 100 гр облепихи, 0,5 кипятка; 100 г корня имбиря; палочка корицы; 2 шт. аниса; мед или сахар по желанию.

Способ приготовления: имбирный корень очищаем от кожуры, моем и пропускаем через мелкую терку. Облепиху тоже следует промыть и растолочь до кашицы. Все компоненты добавляются в емкость, заливаются и настаиваются в течение 10 минут.

Напомним, нутрициолог рассказала, как часто нужно есть и в какое время дня.