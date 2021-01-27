Не потрібно їсти ягоди кілограмами: нутриціолог розповіла, чим корисний вітамінний чай

Нутриціолог з 10-річним стажем Надя Андрєєва нещодавно перерахувала продукти, які шкодять шкірі. Їх варто прибрати з раціону, оскільки вони можуть викликати акне або вугровий висип.

Список продуктів, від яких краще відмовитися, шукайте тут.

А ось на що зробити наголос, особливо - в зимовий час року, коли вітамінів може не вистачати, так це на вітамінні чаї, - впевнена спеціалістка.

"Якщо подивитися на будь-який підхід в харчуванні: веганські, вегетаріанський, низковуглеводний, кето-дієта - одна із загальних рекомендацій, якої дотримуватимуться всі експерти, не залежно від ваших переконань в області харчування, - це те, що ягоди чудове додавання до раціону, яка підтримує ваше здоров'я і активне довголіття", - розповіла Надя.

Причина цього, що вони багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами і клітковиною, розповіла Андрєєва.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Ягоди містять майже стільки ж клітковини, скільки і бобові, але при цьому набагато м'якше впливають на ШКТ.

Також ягоди містять набагато менше цукру, ніж багато фруктів і більше клітковини. За рахунок цього ймовірність того, що ви відчуєте різкий стрибок рівня цукру в крові набагато менше.

Регулярне використання ягід у харчуванні підтримує серцево-судинну систему і захищає її від окислювального стресу, знижує тиск і знижує рівень запальних агентів в крові, зменшує ризик розвитку діабету другого типу та підтримує здоров'я мозку і очей", - розповіла Надя.

Вона нагадала, що необов'язково є ягоди кілограмами. Вітамінні чаї з ягід і спецій будуть володіють терапевтичною дією. За смаком такі чарівні чаї сподобаються навіть малюкам.



"Наприклад, обліпиховий чай. Властивості обліпихи межують з чудесами. У ній міститься величезна кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів, білків і клітковини. Так, вітаміну С в ній в 9-12 разів більше, ніж у цитрусових.

Ягоди обліпихи містять калій, кальцій, магній, залізо і фосфор, незамінні амінокислоти, каротиноїди, а також велика кількість фолата, біотину та вітамінів В1, В2, В6, С і Е.

У традиційній медицині обліпиха використовується в безмежній кількості профілактичних і терапевтичних рецептах",- розповіла спеціалістка.

Як робити обліпиховий чай:

Склад: 100 гр обліпихи, 0,5 окропу; 100 г кореня імбиру; паличка кориці; 2 шт. анісу; мед або цукор за бажанням.

Спосіб приготування: імбирний корінь очищаємо від шкірки, моєму і пропускаємо через дрібну тертку. Обліпиху теж слід промити і розтовкти до кашки. Всі компоненти додаються в ємність, заливаються і настоюють протягом 10 хвилин.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як часто потрібно їсти і в який час дня.