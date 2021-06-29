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Топ-5 ошибок правильного питания, которые совершают почти все

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Вторник 29 июня 2021 13:38
Топ-5 ошибок правильного питания, которые совершают почти все Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Всегда сложнее исправлять ошибки, чем построить с нуля. Это касается и перехода на здоровое питание. Врач-диетолог Альбина Комиссарова решила помочь людям более трезво взглянуть на свое питание и избавиться от предрассудков.

В своем Instagram эксперт перечислила распространенные ошибки правильного питания, которые совершают почти все.

Топ-5 ошибок здорового питания:

Ошибка 1: Употребление БАДов

Запомните, что БАДы не являются какой-то обязательной частью здорового питания. Ну нет у нас десятка дефицитов, диагностированных по анализу волос. Сосредоточитесь на том, чтобы разнообразить своё питание и тогда вы точно получите все витамины и минералы.

Ошибка 2: Отказ от фруктов/молочных продуктов/глютена

Отказ от фруктов в принципе сложно обосновать, ведь это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ группа продуктов для здорового питания. А отказ от молока и глютена и вовсе оправдан при определённых заболеваниях, но никак не нужен всем подряд, чтобы похудеть и быть здоровым.

Топ-5 ошибок правильного питания, которые совершают почти все

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ошибка 3: Заставлять себя завтракать

В принципе не надо себя заставлять ничего делать в питании. Если вы много лет не завтракаете, вам не комфортно, не надо этого делать. Сосредоточьтесь на других приемах пищи.

Ошибка 4: Отказ от продуктов, от которых можно набрать вес

Топ-5 ошибок правильного питания, которые совершают почти все

Ошибка 5: Демонизация сахара

Топ-5 ошибок правильного питания, которые совершают почти всеИллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Ранее нутрициолог Ольга Усенко подготовила топ-10 рекомендаций, как можно сделать свой рацион более здоровым.

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