Топ-5 ошибок правильного питания, которые совершают почти все
Всегда сложнее исправлять ошибки, чем построить с нуля. Это касается и перехода на здоровое питание. Врач-диетолог Альбина Комиссарова решила помочь людям более трезво взглянуть на свое питание и избавиться от предрассудков.
В своем Instagram эксперт перечислила распространенные ошибки правильного питания, которые совершают почти все.
Топ-5 ошибок здорового питания:
Ошибка 1: Употребление БАДов
Запомните, что БАДы не являются какой-то обязательной частью здорового питания. Ну нет у нас десятка дефицитов, диагностированных по анализу волос. Сосредоточитесь на том, чтобы разнообразить своё питание и тогда вы точно получите все витамины и минералы.
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Ошибка 2: Отказ от фруктов/молочных продуктов/глютена
Отказ от фруктов в принципе сложно обосновать, ведь это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ группа продуктов для здорового питания. А отказ от молока и глютена и вовсе оправдан при определённых заболеваниях, но никак не нужен всем подряд, чтобы похудеть и быть здоровым.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Ошибка 3: Заставлять себя завтракать
В принципе не надо себя заставлять ничего делать в питании. Если вы много лет не завтракаете, вам не комфортно, не надо этого делать. Сосредоточьтесь на других приемах пищи.
Ошибка 4: Отказ от продуктов, от которых можно набрать вес
Ошибка 5: Демонизация сахара
Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)
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