Як убезпечити себе від харчового отруєння влітку: прості правила
Тема харчових отруєнь актуальна постійно, але в літній сезон особливо. Спека активно впливає на якість продуктів, особливо тих, які зберігаються неправильно. Але є легкі правила, які допоможуть вам максимально убезпечити себе.
Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова перерахувала їх на своїй сторінці в Instagram.
Як уникнути отруєння:
1. Не залишайте їжу поза холодильником.
Не вживайте в їжу молочні продукти або готове м'ясо, якщо вони більше двох годин перебували поза холодильником.
2. Чистота - запорука здоров'я.
Перед кожним прийомом їжі обов'язково мийте руки з милом! Обробляйте поверхні і на яких готуєте або їсте. Не вживайте немитими овочі та фрукти.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Якщо продукт викликає сумніви - відмовтеся від нього.
Особливо це стосується перекусів в кафе або кіосках. Також постарайтеся не брати з собою в якості перекусу їжу, яка швидко псується. Купуйте продукти в перевірених магазинах, стежте за умовами зберігання і терміном придатності!
4. Звертайте увагу на соуси і заправки!
Найчастіше отруюються продуктами, які термічно не оброблені. Наприклад, заправками в салатах або соусами до страв.
Відмінним варіантом будуть соуси на основі з масла і спецій. Можете вибрати ароматні, нерафіновані масла, в яких є вітаміни E і A, і не обмежуватися тільки соняшниковою олією, а використовувати також інші. Масел дуже багато: можна взяти масло волоського горіха, виноградної кісточки. Гарбузове масло - "бомба" для чоловіків, воно корисно для передміхурової залози.
Не експериментуйте та будьте уважні, так ви збережете своє здоров'я і здоров'я близьких.
До слова, дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала топ-5 помилок у правильному харчуванні, які майже всі допускають.