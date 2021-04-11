Обрати внимание: топ-7 продуктов, вызывающих целлюлит

Топ-7 продуктов, провоцирующих появление целлюлита:

1. Сахар - провоцирует жировые отложения и задерживает жидкость в организме.

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2. Газировка. Углекислота и сахар, присутствующие в составе, вызывают нарушения работы эндокринной системы, избыточный вес и обезвоживание.

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3. Изделия из белой муки - булочки, белый хлеб, паста. Это источник рафинированных углеводов, которые организм превращает в глюкозу.

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4. Чипсы и сухарики - мало того, что высококалорийны, так еще и содержат глутамат натрия - добавку, которая повышает аппетит.

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5. Полуфабрикаты и фастфуд - бьют по организму так же, как и сахар. Насыщение пришло быстро, получили тяжесть, спустя время опять захотелось есть.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Кофе - выпивать более 1 чашки в день чревато нарушением кровообращения - одной из причин развития целлюлита.

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7. Алкоголь - ЛЮБОЙ обезвоживает организм. Волокна коллагена теряют эластичность, целлюлит приобретает более выраженные очертания.

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Подход к улучшению состояния кожи должен быть комплексным, а ограничение вышеперечисленных продуктов - первый шаг.

Обязательно необходимо подключать комплекс процедур (обертывание, массаж, контрастный душ) для улучшения микроциркуляции кожи, а также корректировать образ жизни: активный отдых, достаточное количество сна и движения.

Иллюстративное фото (pexels.com)