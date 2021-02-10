Образ жизни и рацион: диетолог рассказала, как питаться, чтобы витамины и добавки были не нужны

"Сбалансированно питаться основная прослойка населения не умеет, потому что:

нас этому нигде не учат

нет времени на продумывание питания

есть фактор переедания сладостей/мучного

есть расстройство пищевого поведения

есть избыток стресса и алкоголя

ограничительные диеты

недоедание обязательных потребностей нутриентов на различных голоданиях и фастингах

Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Поэтому я могу поставить эту фразу под вопрос. Стоит написать, что в ИДЕАЛЕ сбалансированное питание должно покрывать потребности, но оцените свою РЕАЛЬНУЮ жизнь!

1. Обратите внимание на свой рацион: едите вы животный белок или нет (например, в мясе выше биодоступность цинка и железа).

2. Образ жизни (насыщенный спорт с потоотделением, вовлечением мышечного роста может провоцировать дефицит магния и железа).

3. Наличие болезней (например, атрофический гастрит - дефицит вит В 12, железа).

4. Постоянный прием медикаментов (при некоторых может формироваться обязательный дефицит микронутриентов, например, метотрексат снижает усвоение фолиевой кислоты, статины - Вит Д, бета-каротин; метформин - витамин В 12).

5. Наличие постоянного алкоголя - снижает статус В1, В9,12, цинка", - рассказала Татьяна.

Она напомнила, что не нужно сразу делать вывод, что всем надо принимать витаминно-минеральные добавки, но стоит максимально устроить свою жизнь и питание так, чтобы, наоборот, их не принимать.