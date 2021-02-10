Образ жизни и рацион: диетолог рассказала, как питаться, чтобы витамины и добавки были не нужны

Доктор Татьяна Лакуста призналась, что фраза, которая звучит в ключевых рекомендациях по питанию - "сбалансированное питание должно покрыть потребности в витаминах и минералах" - не всегда соответствует реальности.
В своем Instagram она дала простые советы, как наладить образ жизни, чтобы витамины не нужно было покупать в аптеке.
"Сбалансированно питаться основная прослойка населения не умеет, потому что:
Поэтому я могу поставить эту фразу под вопрос. Стоит написать, что в ИДЕАЛЕ сбалансированное питание должно покрывать потребности, но оцените свою РЕАЛЬНУЮ жизнь!
1. Обратите внимание на свой рацион: едите вы животный белок или нет (например, в мясе выше биодоступность цинка и железа).
2. Образ жизни (насыщенный спорт с потоотделением, вовлечением мышечного роста может провоцировать дефицит магния и железа).
3. Наличие болезней (например, атрофический гастрит - дефицит вит В 12, железа).
4. Постоянный прием медикаментов (при некоторых может формироваться обязательный дефицит микронутриентов, например, метотрексат снижает усвоение фолиевой кислоты, статины - Вит Д, бета-каротин; метформин - витамин В 12).
5. Наличие постоянного алкоголя - снижает статус В1, В9,12, цинка", - рассказала Татьяна.
Она напомнила, что не нужно сразу делать вывод, что всем надо принимать витаминно-минеральные добавки, но стоит максимально устроить свою жизнь и питание так, чтобы, наоборот, их не принимать.
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