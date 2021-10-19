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Общая слабость и плохой сон: врач рассказала, откуда брать энергию осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Усталость осенью нередко наваливается даже на самых энергичных. Часто она сопровождается нарушениями сна и сухостью кожи. Чтобы она не вылилась в хроническую, стоит обратить внимание на белки в своем питании.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, что, чтобы получить достаточно энергии, белковый обмен в организме должен происходить полноценно.

Энергию вырабатывают для нас митохондрии, во внутренней мембране митохондрий очень высокое содержание белков, до 70 % от общего веса.

Белки из пищи перевариваются и расщепляются в желудочно-кишечном тракте до аминокислот, которые всасываются в кровь и таким образом поступают ко всем тканям и органам. А продукты белкового распада: аммиак и аммонийные соли - выводятся из организма при помощи печени и почек.

Из 20 белковых аминокислот лишь половина способна синтезироваться в организме человека, остальные можно получить только с едой.

Белок должен присутствовать в рационе ежедневно, ведь он постоянно нужен организму для "строительства" клеток, синтеза гормонов, антител, ферментов.

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Белок для хорошего самочувствия нужен организму постоянно (фото: pexels.com)

Если белка больше или меньше чем необходимо, развиваются нарушения белкового обмена.

- Высокие показатели белка в крови могут наблюдаться при большой потере жидкости: тяжелых травмах, ожогах, острых и хронических воспалительных процессах.

- Низкие показатели белка возможны при:

  • недостатке его поступления с пищей
  • низкой кислотности желудочного сока
  • хронических заболеваниях почек, печени, поджелудочной железы
  • болезнях ЖКТ сопровождающихся рвотой, диареей
  • усиленном распаде белка при сахарном диабете

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Время задуматься о своем пищеварении (фото: pexels.com)

Признаки дефицита белка:

  1. общая слабость
  2. прогрессирующее снижение веса
  3. ломкость, тусклость и выпадение волос
  4. ломкость ногтей
  5. сухость и шелушение кожи
  6. отеки
  7. ослабление защитных сил организма
  8. нарушение гормонального фона

Безуспешная коррекция анемии также нередко связана с дефицитом белка. Ведь гемоглобин состоит из гема - железосодержащей части, и глобина - белка-переносчика.

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