Общая слабость и плохой сон: врач рассказала, откуда брать энергию осенью

Энергию вырабатывают для нас митохондрии, во внутренней мембране митохондрий очень высокое содержание белков, до 70 % от общего веса.

Белки из пищи перевариваются и расщепляются в желудочно-кишечном тракте до аминокислот, которые всасываются в кровь и таким образом поступают ко всем тканям и органам. А продукты белкового распада: аммиак и аммонийные соли - выводятся из организма при помощи печени и почек.

Из 20 белковых аминокислот лишь половина способна синтезироваться в организме человека, остальные можно получить только с едой.

Белок должен присутствовать в рационе ежедневно, ведь он постоянно нужен организму для "строительства" клеток, синтеза гормонов, антител, ферментов.

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Белок для хорошего самочувствия нужен организму постоянно (фото: pexels.com)

Если белка больше или меньше чем необходимо, развиваются нарушения белкового обмена.

- Высокие показатели белка в крови могут наблюдаться при большой потере жидкости: тяжелых травмах, ожогах, острых и хронических воспалительных процессах.

- Низкие показатели белка возможны при:

недостатке его поступления с пищей

низкой кислотности желудочного сока

хронических заболеваниях почек, печени, поджелудочной железы

болезнях ЖКТ сопровождающихся рвотой, диареей

усиленном распаде белка при сахарном диабете

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Признаки дефицита белка:

общая слабость прогрессирующее снижение веса ломкость, тусклость и выпадение волос ломкость ногтей сухость и шелушение кожи отеки ослабление защитных сил организма нарушение гормонального фона

Безуспешная коррекция анемии также нередко связана с дефицитом белка. Ведь гемоглобин состоит из гема - железосодержащей части, и глобина - белка-переносчика.