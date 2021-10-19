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Загальна слабкість і поганий сон: лікар розповіла, звідки брати енергію восени

Автор: Тетяна Турчанікова

Втома восени нерідко навалюється навіть на найенергійніших. Часто вона супроводжується порушеннями сну і сухістю шкіри. Щоб вона не вилилася в хронічну, варто звернути увагу на білки в своєму харчуванні.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, що, щоб отримати достатньо енергії, білковий обмін в організмі повинен відбуватися повноцінно.

Енергію виробляють для нас мітохондрії, у внутрішній мембрані мітохондрій дуже високий вміст білків, до 70 % від загальної ваги.

Білки з їжі перетравлюються і розщеплюються в шлунково-кишковому тракті до амінокислот, які всмоктуються в кров і таким чином надходять до всіх тканин і органів. А продукти білкового розпаду: аміак і амонійні солі - виводяться з організму за допомогою печінки і нирок.

З 20 білкових амінокислот лише половина здатна синтезуватися в організмі людини, інші можна отримати тільки з їжею.

Білок повинен бути присутнім в раціоні щодня, адже він постійно потрібен організму для "будівництва" клітин, синтезу гормонів, антитіл, ферментів.

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Білок для гарного самопочуття потрібен організму постійно (фото: pexels.com)

Якщо білка більше або менше ніж необхідно, розвиваються порушення білкового обміну.

- Високі показники білка в крові можуть спостерігатися при великій втраті рідини: важких травмах, опіках, гострих і хронічних запальних процесах.

- Низькі показники білка можливі при:

  • нестачі його надходження з їжею
  • низькій кислотності шлункового соку
  • хронічних захворюваннях нирок, печінки, підшлункової залози
  • хворобах шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються блювотою, діареєю
  • посиленому розпаді білка при цукровому діабеті

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Ознаки дефіциту білка:

  1. загальна слабкість
  2. прогресуюче зниження ваги
  3. ламкість, тьмяність і випадання волосся
  4. ламкість нігтів
  5. сухість і лущення шкіри
  6. набряк
  7. ослаблення захисних сил організму
  8. порушення гормонального фону

Безуспішна корекція анемії також нерідко пов'язана з дефіцитом білка. Адже гемоглобін складається з гема - залізовмісної частини, і глобіну - білка-переносника.

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