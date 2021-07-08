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Обязательны к употреблению: топ-10 полезных сезонных овощей

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Четверг 08 июля 2021 08:33
Обязательны к употреблению: топ-10 полезных сезонных овощей Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Наступило лето, а время заряжаться витаминами! Особенно здорово, если у вас есть дача и эти витамины вы можете вырастить самостоятельно. Нет дачи - не беда! Все эти овощи, богатые витаминами и полезными элементами, можно найти в любом магазине. Самое главное, выбрать качественные и правильно их употребить.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в Instagram, какие сезонные овощи следует добавить в рацион летом.

Овощи, которые вырастили в сезон, более полезны, чем те, которые выращены в искусственных условиях, поэтому обязательно включите их в свой рацион уже сегодня.

1. Кабачки

Это один из самых распространенных диетических продуктов с низкой калорийностью. В них содержатся соли фосфора, калия, кальция, магния. Кабачки особенно полезны для людей, которые страдают от заболеваний ЖКТ! Употреблять можно прямо с кожурой!

2. Баклажаны

Рекомендую употреблять баклажаны при проблемах с ЖКТ, печенью и почками, а также для укрепления сердечной мышцы. В них содержатся витамины С, В, В2, РР. В сыром виде не употребляйте, лучше всего тушить.

3. Болгарский перец

Следите за здоровьем? Тогда вам точно нужен перец в рационе! Перец богат кальцием, натрием, калием, железом, серой, кремнием и хлором. Особенно полезен он при сердечно-сосудистых заболеваниях и расстройствах пищеварения.

4. Помидоры

В состав входят органические кислоты, пектиновые вещества, легкоусвояемые углеводы и витамины (особенно группы В). Помидоры прекрасно применимы в диетических целях.

Обязательны к употреблению: топ-10 полезных сезонных овощей

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Огурец

Вы знали, что огурцы прекрасно дополняют блюда из мяса? Все потому, что в их состав входят ферменты, которые помогают хорошо усваивать белки животного происхождения. Огурцы являются прекрасным средством в борьбе с ожирением, подагрой, заболеваниями сердца и почек.

6. Морковь

Обязательны к употреблению: топ-10 полезных сезонных овощей

7. Капуста

Обязательны к употреблению: топ-10 полезных сезонных овощей

8. Редис

9. Кукуруза

Обязательны к употреблению: топ-10 полезных сезонных овощей

10. Редька

Обязательны к употреблению: топ-10 полезных сезонных овощейИллюстративное фото (instagram.com/doctor_dianova)

Ранее нутрициолог рассказала, какие продукты включить в рацион для красивой кожи.

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