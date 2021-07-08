Обов'язкові до вживання: топ-10 корисних сезонних овочів
Настало літо, а час заряджатися вітамінами! Особливо здорово, якщо у вас є дача і ці вітаміни ви можете виростити самостійно. Немає дачі - не біда! Всі ці овочі, багаті вітамінами і корисними елементами, можна знайти в будь-якому магазині. Найголовніше, вибрати якісні і правильно їх вжити.
Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram, які сезонні овочі слід додати в раціон влітку.
Овочі, які виростили в сезон, більш корисні, ніж ті, які вирощені в штучних умовах, тому обов'язково включіть їх в свій раціон вже сьогодні.
1. Кабачок
Це один з найпоширеніших дієтичних продуктів з низькою калорійністю. У них містяться солі фосфору, калію, кальцію, магнію. Кабачки особливо корисні для людей, які страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту! Вживати можна прямо з шкіркою!
2. Баклажан
Рекомендую вживати баклажани при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, печінкою і нирками, а також для зміцнення серцевого м'яза. У них містяться вітаміни С, В, В2, РР. У сирому вигляді не вживайте, найкраще тушкувати.
3. Болгарський перець
Слідкуєте за здоров'ям? Тоді вам точно потрібен перець в раціоні! Перець багатий кальцієм, натрієм, калієм, залізом, сіркою, кремнієм і хлором. Особливо корисний він при серцево-судинних захворюваннях і розладах травлення.
4. Помідор
До складу входять органічні кислоти, пектинові речовини, легкозасвоювані вуглеводи і вітаміни (особливо групи в). Помідори прекрасно застосовні в дієтичних цілях.
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. Огірок
Ви знали, що огірки прекрасно доповнюють страви з м'яса? Все тому, що в їх склад входять ферменти, які допомагають добре засвоювати білки тваринного походження. Огірки є прекрасним засобом в боротьбі з ожирінням, подагрою, захворюваннями серця і нирок.
6. Морква
7. Капуста
8. Редис
9. Кукурудза
10. Редька
Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_dianova)
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти включити в раціон для красивої шкіри.