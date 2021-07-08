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Обов'язкові до вживання: топ-10 корисних сезонних овочів

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Четвер 08 липня 2021 08:33
Обов'язкові до вживання: топ-10 корисних сезонних овочів Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Настало літо, а час заряджатися вітамінами! Особливо здорово, якщо у вас є дача і ці вітаміни ви можете виростити самостійно. Немає дачі - не біда! Всі ці овочі, багаті вітамінами і корисними елементами, можна знайти в будь-якому магазині. Найголовніше, вибрати якісні і правильно їх вжити.

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram, які сезонні овочі слід додати в раціон влітку.

Овочі, які виростили в сезон, більш корисні, ніж ті, які вирощені в штучних умовах, тому обов'язково включіть їх в свій раціон вже сьогодні.

1. Кабачок

Це один з найпоширеніших дієтичних продуктів з низькою калорійністю. У них містяться солі фосфору, калію, кальцію, магнію. Кабачки особливо корисні для людей, які страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту! Вживати можна прямо з шкіркою!

2. Баклажан

Рекомендую вживати баклажани при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, печінкою і нирками, а також для зміцнення серцевого м'яза. У них містяться вітаміни С, В, В2, РР. У сирому вигляді не вживайте, найкраще тушкувати.

3. Болгарський перець

Слідкуєте за здоров'ям? Тоді вам точно потрібен перець в раціоні! Перець багатий кальцієм, натрієм, калієм, залізом, сіркою, кремнієм і хлором. Особливо корисний він при серцево-судинних захворюваннях і розладах травлення.

4. Помідор

До складу входять органічні кислоти, пектинові речовини, легкозасвоювані вуглеводи і вітаміни (особливо групи в). Помідори прекрасно застосовні в дієтичних цілях.

Обов'язкові до вживання: топ-10 корисних сезонних овочів

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Огірок

Ви знали, що огірки прекрасно доповнюють страви з м'яса? Все тому, що в їх склад входять ферменти, які допомагають добре засвоювати білки тваринного походження. Огірки є прекрасним засобом в боротьбі з ожирінням, подагрою, захворюваннями серця і нирок.

6. Морква

Обов'язкові до вживання: топ-10 корисних сезонних овочів

7. Капуста

Обов'язкові до вживання: топ-10 корисних сезонних овочів

8. Редис

9. Кукурудза

Обов'язкові до вживання: топ-10 корисних сезонних овочів

10. Редька

Обов'язкові до вживання: топ-10 корисних сезонних овочівІлюстративне фото (instagram.com/doctor_dianova)

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти включити в раціон для красивої шкіри.

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