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Самая усвояемая добавка: нутрициолог назвала простой и натуральный источник кальция

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 11:01
Самая усвояемая добавка: нутрициолог назвала простой и натуральный источник кальция Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кальций - незаменимый элемент для здоровья, а особенно он необходим детям и взрослым с ограниченным рационом.

Недостаток кальция - одно из самых распространенных нарушений обмена веществ. Как следствие - рахит и нарушение роста зубов у детей, искривление позвоночника, хрупкость костей.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала рецепт, как получить кальций из простого натурального исчтоника - скорлупы яиц. Такая добавка - самая усвояемая.

Самая усвояемая добавка: нутрициолог назвала простой и натуральный источник кальцияЯйца предпочительно брать от птиц, выращенных без антибиотиков и гормонов (фото: pexels.com)

Сфера применения

  • самая усвояемая добавка кальция (особенно важно детям и взрослым с ограниченным рационом)
  • противоаллергическое средство (для детей и взрослых)

Как приготовить

  1. Вымыть яйца с содой.
  2. Сварить вкрутую (20 минут).
  3. Очистить отварные яйца от скорлупы, с внутренней поверхности удалить пленку.
  4. Подсушить скорлупу.
  5. Измельчить в кофемолке или растолочь в фарфоровой ступке до консистенции пыли.
  6. Принимать, погасив порошок несколькими каплями сока лимона.

Самая усвояемая добавка: нутрициолог назвала простой и натуральный источник кальция

Приготовить такую добавку можно в домашних условиях (фото: pexels.com)

Почему такая добавка - лучше аптечной

Аптечные препараты кальция не имеют в своем составе других элементов, а в костях помимо кальция содержится еще несколько нутриентов, поэтому добавка кальция может привести к дисбалансу и наоборот усилить разрушение зубов / костей.

В то же время в скорлупе яиц содержится не только кальций, но и еще фосфор, сера, цинк, железо, фтор, медь, марганец и другие полезные минералы. Все они в синергии способствуют нормализации биохимических процессов в организме.

Скорлупа яиц, гашеная лимонным соком, представляет собой кальция цитрат - самую легкоусвояемую форму кальция.

Также важной особенностью цитрата кальция является низкая способность к образованию камней в почках.

Важно! Использовать в качестве сырья только домашние или органические яйца от птиц, выращенных без антибиотиков и гормонов.

Можно использовать скорлупу куриных, перепелиных, цесариных яиц и т.д.

Проконсультируйтесь со своим врачом по поводу противопоказаний.

Раньше нутрициолог назвала список продуктов, которые помогут наладить лимфоотток.

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