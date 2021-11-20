Самая усвояемая добавка: нутрициолог назвала простой и натуральный источник кальция
Кальций - незаменимый элемент для здоровья, а особенно он необходим детям и взрослым с ограниченным рационом.
Недостаток кальция - одно из самых распространенных нарушений обмена веществ. Как следствие - рахит и нарушение роста зубов у детей, искривление позвоночника, хрупкость костей.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала рецепт, как получить кальций из простого натурального исчтоника - скорлупы яиц. Такая добавка - самая усвояемая.
Яйца предпочительно брать от птиц, выращенных без антибиотиков и гормонов (фото: pexels.com)
Сфера применения
- самая усвояемая добавка кальция (особенно важно детям и взрослым с ограниченным рационом)
- противоаллергическое средство (для детей и взрослых)
Как приготовить
- Вымыть яйца с содой.
- Сварить вкрутую (20 минут).
- Очистить отварные яйца от скорлупы, с внутренней поверхности удалить пленку.
- Подсушить скорлупу.
- Измельчить в кофемолке или растолочь в фарфоровой ступке до консистенции пыли.
- Принимать, погасив порошок несколькими каплями сока лимона.
Приготовить такую добавку можно в домашних условиях (фото: pexels.com)
Почему такая добавка - лучше аптечной
Аптечные препараты кальция не имеют в своем составе других элементов, а в костях помимо кальция содержится еще несколько нутриентов, поэтому добавка кальция может привести к дисбалансу и наоборот усилить разрушение зубов / костей.
В то же время в скорлупе яиц содержится не только кальций, но и еще фосфор, сера, цинк, железо, фтор, медь, марганец и другие полезные минералы. Все они в синергии способствуют нормализации биохимических процессов в организме.
Скорлупа яиц, гашеная лимонным соком, представляет собой кальция цитрат - самую легкоусвояемую форму кальция.
Также важной особенностью цитрата кальция является низкая способность к образованию камней в почках.
Важно! Использовать в качестве сырья только домашние или органические яйца от птиц, выращенных без антибиотиков и гормонов.
Можно использовать скорлупу куриных, перепелиных, цесариных яиц и т.д.
Проконсультируйтесь со своим врачом по поводу противопоказаний.
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